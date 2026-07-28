Disney-Plus-Nutzer:innen in Deutschland müssen derzeit beim Filmschauen mit 1080p und SDR vorliebnehmen. Das gilt auch für Abonnent:innen des Premium-Abos. Der Streamingdienst hat 4K UHD und HDR gestrichen -Â wohl wegen eines Patentstreits. Schon seit Monaten stellt Disney Plus deutschen Abonnent:innen die High-Dynamic-Range-Formate Dolby Vision und HDR 10 Plus sowie 3D-Filme nicht mehr bereit. Hintergrund ist ein Patentstreit mit dem US-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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