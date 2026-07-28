EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.
Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.
Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).
Ende der Insiderinformation
28.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2372804
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2372804 28.07.2026 CET/CEST