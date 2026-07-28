BÖRSE HEUTE: Märkte begrenzen den Rückgang, warten auf die Fed

Börse heute: US-Technologiewerte bleiben unter Druck

Die Börse heute wird weiterhin von der Schwäche bei Halbleiter- und Speicherchip-Aktien geprägt. Trotz moderat positiver geopolitischer Entwicklungen konzentrieren sich Anleger auf den anhaltenden Ausverkauf im Technologiesektor. Gleichzeitig profitieren SaaS-Unternehmen von der Schwäche im KI-Segment und verzeichnen deutliche Kursgewinne.

Die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones legen moderat zu, während der Nasdaq rund 0,7% verliert. Der Russell 2000 notiert nahezu unverändert. Der Nasdaq liegt inzwischen etwa 10% unter seinem jüngsten Rekordhoch. Vor der morgigen Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs wächst die Unsicherheit. Die mögliche Abkehr von einer klaren Forward-Guidance erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten und belastet die ohnehin fragile Anlegerstimmung.

Unternehmensnachrichten USA

Palantir: Die französische Regierung kündigt an, die Produkte des Unternehmens bei der Inlandsgeheimdienstbehörde DGSI schrittweise zu ersetzen. Gleichzeitig überwiegen zuletzt negative Analystenkommentare. Die Aktie verliert rund 5%.

Die französische Regierung kündigt an, die Produkte des Unternehmens bei der Inlandsgeheimdienstbehörde DGSI schrittweise zu ersetzen. Gleichzeitig überwiegen zuletzt negative Analystenkommentare. Die Aktie verliert rund 5%. Boeing: Trotz einer enttäuschenden Profitabilität überzeugen höhere Auslieferungen, steigende Umsätze und eine verbesserte Liquiditätslage. Die Aktie gewinnt rund 5%.

Trotz einer enttäuschenden Profitabilität überzeugen höhere Auslieferungen, steigende Umsätze und eine verbesserte Liquiditätslage. Die Aktie gewinnt rund 5%. Nvidia: Der Chipkonzern macht frühe Verluste wett, nachdem Sorgen über eine mögliche "Closed-Loop-Finanzierung" im Zusammenhang mit weiteren OpenAI-Investitionen nachlassen.

Der Chipkonzern macht frühe Verluste wett, nachdem Sorgen über eine mögliche "Closed-Loop-Finanzierung" im Zusammenhang mit weiteren OpenAI-Investitionen nachlassen. Coca-Cola: Der Getränkehersteller übertrifft mit seinen Ergebnissen die Erwartungen bei Gewinn je Aktie und hebt die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr um 5% an. Die Aktie steigt rund 4%.

Der Getränkehersteller übertrifft mit seinen Ergebnissen die Erwartungen bei Gewinn je Aktie und hebt die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr um 5% an. Die Aktie steigt rund 4%. PayPal: Das Unternehmen erhöht den Gewinnausblick für das Gesamtjahr und präsentiert zusätzliche Maßnahmen zur Kostensenkung. Die Aktie legt rund 4% zu.

Konjunkturdaten USA

Die Stimmung der US-Verbraucher fiel laut Conference Board mit 90,8 Punkten schwächer aus als erwartet und markierte den niedrigsten Stand des Jahres. Das Handelsdefizit bei Waren verringerte sich im Juni auf 101,5 Mrd. US-Dollar.

Börse heute in Europa

Auch an den europäischen Börsen bleibt das Bild gemischt. Aussagen der EZB lieferten den Märkten keine klare Orientierung. Zudem bleibt ungewiss, wie dauerhaft die Waffenruhe im Nahen Osten sein wird, weshalb sich viele Investoren mit neuen Käufen zurückhalten. Der Druck auf Halbleiterwerte erreicht inzwischen auch Europa. Dennoch schließen die meisten europäischen Indizes leicht im Plus. Der DAX zeigt sich damit vergleichsweise robust....

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