CSEM, ein Schweizer Technologie- und Innovationszentrum, und B-Secur, ein führender Anbieter fortschrittlicher Biosensorik, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um Gesundheits-Wearables mit klinisch validierten Funktionen zur Herzüberwachung auszustatten.

Die Zusammenarbeit verbindet die mehr als 25-jährige Erfahrung und führende Stellung von CSEM in der PPG-basierten Überwachung von Vitalparametern mit den zahlreichen von der FDA zugelassenen EKG-Algorithmen und Analyselösungen von B-Secur. Damit eröffnet sie Geräteherstellern und Digital-Health-Unternehmen die Möglichkeit, präzisere, marktreife Lösungen zur Herzüberwachung in ihre Produkte zu integrieren etwa für die Fernüberwachung von Patienten, die kardiovaskuläre Gesundheitsversorgung und das Management chronischer Erkrankungen.

"Durch die Kombination der Expertise von CSEM bei der Photoplethysmografie-basierten Überwachung von Vitalparametern mit den EKG-Analysen von B-Secur ermöglichen wir eine neue Klasse multimodaler Sensorlösungen, die klinisch relevante Erkenntnisse liefern. Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Anspruch, hochmoderne Sensor- und Algorithmustechnologien in konkrete Anwendungen im Gesundheitswesen zu überführen."

Josef Hayoz, Senior Manager Medtech, CSEM

Vorteile der Kombination aus PPG und EKG

Die PPG-Technologie ist zu einem Eckpfeiler von Gesundheits-Wearables für Verbraucher geworden und ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Blutsauerstoffsättigung, Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. PPG kann unregelmäßige Pulsmuster zwar zuverlässig erkennen, doch ihre Fähigkeit, bestimmte Arten von Herzrhythmusstörungen jenseits von Vorhofflimmern präzise zu klassifizieren, ist nach wie vor begrenzt. Diese Einschränkung ist klinisch relevant, da die Klassifizierung von Herzrhythmusstörungen ein entscheidender Faktor bei der Risikobewertung und bei Behandlungsentscheidungen ist. Das EKG, der anerkannte Standard für die Herzrhythmusanalyse, bietet die erforderliche Präzision, um Erkrankungen wie Vorhofflimmern und komplexere Rhythmusstörungen darunter supraventrikuläre und ventrikuläre Tachykardien sowie ventrikuläre Extrasystolen (VES) zu bestätigen oder auszuschließen.

In Kombination sind die beiden Technologien leistungsfähiger als jeweils für sich allein: PPG ermöglicht eine kontinuierliche Hintergrundüberwachung und dient als erste Screening-Stufe, während das EKG bei erkannten Unregelmäßigkeiten eine äußerst zuverlässige Rhythmusanalyse liefert. CSEM bringt eine fundierte Expertise in den Bereichen PPG und optische Sensorik ein, darunter Fachwissen bei der Entwicklung von PPG-Systemen und ein breites, klinisch validiertes Portfolio lizenzierbarer Algorithmen zur Erfassung von Vitalparametern wie Blutdruck, SpO2 oder Atemfrequenz sowie zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen und zur Schlafüberwachung. B-Secur ergänzt dies durch von der FDA gemäß 510(k) freigegebene EKG-Algorithmen und -Analysen, Fachwissen bei der Entwicklung von Signalketten sowie umfassende Unterstützung bei regulatorischen Fragestellungen über den gesamten Prozess hinweg.

Wachsende Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen

Die Partnerschaft adressiert einen erheblichen und wachsenden Marktbedarf. Laut MarketsandMarkets dürfte der weltweite Markt für Wearables im Gesundheitswesen von 45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf fast 76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen. Die Herzüberwachung in klinischer Qualität zählt dabei zu den wichtigsten Wachstumstreibern.

Mit einer integrierten PPG- und EKG-Lösung eröffnen B-Secur und CSEM Geräteherstellern einen Weg zu fortschrittlichen Lösungen für Wearables und die Fernüberwachung, die klinisch relevant sind und regulatorische Anforderungen erfüllen mit dem Ziel, zu besseren Behandlungsergebnissen beizutragen.

Über B-Secur

B-Secur ist ein Unternehmen für erweiterte Biosensorik, das auf die Verarbeitung von EKG-Signalen und Rhythmusanalysen in medizinischer Qualität spezialisiert ist und über mehrere FDA-510(k)-Freigaben sowie eine Zertifizierung nach ISO 13485:2016 verfügt.

Über CSEM

CSEM ist ein gemeinnütziges Schweizer Technologie- und Innovationszentrum, das fortschrittliche Sensortechnologien und klinisch validierte Algorithmen für Digital Health entwickelt, darunter PPG, multimodale Biosensorik und die Überwachung von Vitalparametern.

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