Ein führender Experte für Umsatzmanagement im Bereich Enterprise-SaaS wechselt zu Omilia, um die operative Grundlage für die nächste Phase des globalen Wachstums des Unternehmens zu schaffen

Omilia, ein weltweit führender Anbieter von "Self-Learning Agentic CX", gab heute die Ernennung von Dave Ogden zum Vice President of Revenue Operations bekannt. Ogden wird für den Ausbau des globalen Umsatzmanagements von Omilia verantwortlich sein, das die Bereiche Vertriebsabwicklung, Prognosen und kommerzielle Umsetzung umfasst, während das Unternehmen sein Wachstum in seinen Schlüsselmärkten vorantreibt.

In dieser Funktion wird Ogden die Umsatzinfrastruktur konzipieren und betreiben, die Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg miteinander verbindet, einschließlich Prognosen, Pipeline-Management und Deal-Desk-Abläufe. Er tritt dem Unternehmen zu einem Zeitpunkt bei, an dem Omilia seine direkte und seine partnergestützte Markteinführung in den USA, Europa, Lateinamerika und Australien ausbaut, und wird eine zentrale Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass dieses Wachstum auf disziplinierte und datengestützte Weise erfolgt.

Ogden verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Umsatzgenerierung und kaufmännische Abläufe im Enterprise-SaaS-Bereich. Er war neun Jahre lang bei Five9 tätig und bekleidete dort eine Reihe von Führungspositionen, darunter die des Vice President für Strategie, Planung und Wachstum, wo er den Aufbau der internationalen Vertriebsorganisation des Unternehmens in den Regionen EMEA, Lateinamerika und Kanada leitete. Anschließend war er als SalesOps Director tätig, bevor er in die Leitung des globalen Geschäftsbetriebs aufstieg. Zuletzt war er als Senior Director of Global Sales Operations bei Udemy tätig, wo er eine Go-to-Market-Organisation mit über 150 Vertriebsmitarbeitern leitete.

"Der Bereich Revenue Operations sorgt dafür, dass aus Wachstumsambitionen ein wiederholbares, planbares Geschäft wird", sagt Dave Ogden. "Omilia wächst rasant in verschiedenen Regionen und mit unterschiedlichen Markteinführungsstrategien, und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Systeme und Prozesse, die diesem Wachstum zugrunde liegen, genauso robust sind wie die Plattform selbst."

"Wenn wir in neue Märkte expandieren und Markteinführungsstrategien umsetzen, liegt der Unterschied zwischen schnellem und nachhaltigem Wachstum letztlich in der operativen Disziplin", sagt Dimitris Vassos, CEO und Mitbegründer von Omilia. "Dave hat diese Disziplin bereits in großem Maßstab aufgebaut, und er ist genau der Richtige, um die richtigen Grundlagen für unsere nächste Wachstumsphase zu schaffen."

Über Omilia

Omilia setzt global Maßstäbe für die KI-unterstützte Transformation des Kundenservice. Unsere nativen, selbstlernenden CX-Agenten revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren sie automatisieren Interaktionen präzise, unterstützen menschliche Mitarbeiter in Echtzeit und bieten nahtlose, personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Gestützt auf fundiertes Fachwissen in der Entwicklung unserer firmeneigenen "Agentic AI"-Technologie sowie mehrschichtige Funktionen zur Betrugsbekämpfung ermöglichen wir es Unternehmen, entschlossen und sicher in das Zeitalter der "Agentic"-Kontaktzentren einzutreten. Die selbstlernende "Agentic AI" von Omilia lernt aus der gesamten Customer Journey vom Self-Service bis hin zu Interaktionen mit Live-Mitarbeitern -, ermöglicht so kontinuierliche Verbesserungen und beseitigt Begrenzungen, die veraltete, isolierte Modelle nicht überwinden können. Omilia genießt das Vertrauen der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, darunter Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator und PSEG. Aufbauend auf über zwei Jahrzehnten KI-Innovation liefert Omilia messbare Ergebnisse: geringere Kosten, höhere Effizienz und unübertroffene Kundenzufriedenheit und das alles mit menschlichem Touch, dort, wo es am wichtigsten erscheint.

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