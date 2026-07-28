Krypto News: Ethereum-ETFs schlagen Bitcoin dreifach, doch ETH rutscht auf 1.881 Dollar

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Die Krypto News zu Ethereum liefern am 28. Juli eine klare Zahl, denn die Ethereum-ETFs sammelten zuletzt fast dreimal so viel Kapital ein wie alle Bitcoin-Produkte zusammen. Trotzdem rutschte ETH innerhalb eines Tages um mehr als vier Prozent auf rund 1.881 Dollar ab. Gleichzeitig warten mehr als 2,52 Millionen ETH auf den Eintritt in die Validierung, bei einer Wartezeit von 44 Tagen. Das Angebot schrumpft also, während die Nachfrage aus regulierten Produkten zurückkehrt und der Kurs dem noch nicht folgt. Dieser Artikel zeigt die Zahlen dahinter und ordnet ein, was sie für die kommenden Wochen bedeuten.

Krypto News: Ethereum zieht Kapital an, während das Angebot immer knapper wird

Ethereum notiert laut CoinDesk bei rund 1.881 Dollar und verliert damit 4,25 Prozent gegenüber dem Vortag. Zuvor stand der Kurs kurzzeitig über 1.970 Dollar, ein Niveau, das seit Ende Mai nicht mehr erreicht wurde. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 226 Milliarden Dollar, der Gesamtmarkt gab um 1,6 Prozent nach, der Angst-Index steht bei 29.

Zwischen dem 20. und dem 24. Juli nahmen die US-Spot-ETFs auf Ethereum 103,9 Millionen Dollar auf, die Bitcoin-Produkte nur 33,79 Millionen. Es war die dritte positive Woche in Folge mit Zuflüssen von fast 294 Millionen Dollar. Auf der Angebotsseite verstärkt die Validierung der Kette diesen Effekt noch. Laut CoinMarketCap warten über 2,52 Millionen ETH auf den Eintritt, während kaum jemand aussteigen will. Gebunden sind dadurch rund 41 Millionen Token, ein Rekordwert von 34 Prozent des Angebots.

Hinzu kam am 26. Juli ein Schlussstrich der Börsenaufsicht, die ihr Verfahren zu Ethereum gegen 150.000 Dollar beilegte. Die Summe ist gering, doch für institutionelle Anleger fällt damit eine jahrelange Unsicherheit weg. Für einen Wert von 226 Milliarden Dollar zeichnen die Krypto News damit eine solide, aber eben auch langsame Ausgangslage.

Krypto News: Pepeto baut auf Ethereum das, was Dogecoin nie hatte

Wenn Kapital in die Kette fließt, verteilt es sich am Ende auf alles, was darauf läuft. Genau deshalb schauen Leser, die schnellere Bewegungen suchen, auf die Projekte, die direkt auf Ethereum gebaut werden und noch klein sind.

Pepeto ist ein neues Projekt auf Ethereum und meldet Fortschritte bei den DeFi-Werkzeugen, die den gesamten DeFi-Bereich verändern sollen. Pepeto läuft auf Ethereum, und wohin ETH als Nächstes geht, entscheidet, wie viel Wert in jedes darauf gebaute Projekt fließt. Die Signale rund um diesen Vorverkauf ähneln dem Muster, das vor dem Aufstieg von Dogecoin sichtbar war. Das Kapital fließt dabei in einem Tempo herein, das mit jeder Runde anzieht.

Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und dieselben Wallets kommen Runde für Runde zurück. Dasselbe Muster gab es vor dem großen Lauf von Dogecoin, als DOGE unter einem Cent notierte und eine kleine Gruppe ruhig einsammelte. Als der Markt drehte, wurden diese Positionen Teil der Krypto-Geschichte. Diese Abfolge wiederholt sich bei Pepeto, und sie läuft schneller ab als damals bei Dogecoin.

Pepeto hat einen Vorteil, den DOGE nie besaß, denn Dogecoin erreichte 85 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Produkt und verlor nach dem Hype 87 Prozent. Pepeto stützt dieselbe Reichweite auf eine laufende DeFi-Börse und eine Bridge über mehrere Ketten. Die Prüfung durch SolidProof deckte den gesamten Programmcode ab und wurde abgeschlossen, bevor der Vorverkauf startete.

Die Frage ist an diesem Punkt weniger, ob Pepeto in diese Regionen kommt, sondern wie der Markt darauf reagiert. Wer in früheren Zyklen echtes Vermögen aufbaute, tat das nie aus einem bereits großen Wert heraus, sondern fand den Einstieg vor der Masse.

Fazit

Die Krypto News zu Ethereum zeigen einen Markt, der wieder Kapital anzieht, und dieses Wachstum hebt jedes Projekt mit, das auf dieser Kette gebaut ist. Jeder erinnert sich an den Käufer von ETH zu 0,30 Dollar und an den DOGE-Halter, der aus 1.000 Dollar ein Haus machte, und an das Gefühl, dabei zugesehen zu haben. Dieses Bedauern begleitete Millionen durch jeden Zyklus, und dasselbe frühe Fenster steht bei Pepeto gerade offen. Der Vorverkauf läuft noch, doch bei dieser Nachfrage schließen die Runden schnell, und dieser Einstiegspreis kommt nach dem Listing nicht zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was zeigen die Krypto News zu den Ethereum-ETFs?

Die US-Spot-ETFs auf Ethereum sammelten in der Woche vom 20. bis 24. Juli 103,9 Millionen Dollar ein, die Bitcoin-Produkte nur 33,79 Millionen. Es war die dritte positive Woche in Folge.

Warum kaufen große ETH-Wallets Pepeto vor dem Listing?

Große ETH-Wallets kaufen Pepeto vor dem Listing, weil sie dasselbe Muster erkennen, das frühe ETH- und SHIB-Halter geprägt hat. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.