Das neueste Update umfasst die Unterstützung von Cohesity DataProtect, Freigabekontingente für MSPs und NFS-Verschlüsselung während der Übertragung

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der mehrstufigen Backup-Speicher mit umfassendster Sicherheit und einer KI-gestützten Aufbewahrungsfristsperre für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, gab heute die Veröffentlichung der ExaGrid-Softwareversion 8.1 bekannt.

Die neueste Version umfasst:

Unterstützung für Cohesity DataProtect

Verwendet das S3-Protokoll.

Unterstützt Cohesity Cloud Archive Direct.

ExaGrid dedupliziert Cohesity-Daten, die bereits dedupliziert wurden, zusätzlich und reduziert so den Speicherbedarf um die Hälfte.

ExaGrid arbeitet mit Cohesity NetBackup in gemischten NetBackup- und DataProtect-Umgebungen zusammen.

NFS-Verschlüsselung über die Leitung

Verfügbar für Backup-Anwendungen, die NFS-Verschlüsselung über die Leitung unterstützen.

ExaGrid unterstützt bereits die Verschlüsselung über die Leitung bei anderen Protokollen wie dem Veeam Data Mover, CIFS und S3.

Freigabe-Kontingent

ExaGrid verfolgt bereits, wie viele Daten in jede Freigabe gelangen.

Nun kann ein Managed Service Provider (MSP) ein Kontingent festlegen, das den Vorgaben des Kundenvertrags entspricht.

Der MSP kann das Freigabe-Kontingent so einstellen, dass es der im Vertrag festgelegten Menge entspricht.

Wird das Kontingent überschritten, sendet ExaGrid eine Warnmeldung, dass das Freigabe-Kontingent überschritten wurde. (Backups werden nicht unterbrochen, es wird lediglich eine Warnmeldung gesendet.)

Der mehrstufige Backup-Speicher von ExaGrid ist einfach zu installieren und zu verwenden und arbeitet nahtlos mit über 25 Backup-Anwendungen zusammen. Er ermöglicht Backups aus mehreren Backup-Anwendungen gleichzeitig, sodass Unternehmen ihre Investitionen in bestehende Backup-Anwendungen und -Prozesse beibehalten können.

"ExaGrid baut seine Integrationen mit den branchenführenden Backup-Anwendungen und -Dienstprogrammen kontinuierlich aus und verbessert sie. Wir freuen uns, unsere Liste der unterstützten Backup-Anwendungen um Cohesity DataProtect zu erweitern. Außerdem arbeiten wir weiter an Innovationen zur Erweiterung unserer Sicherheitsfunktionen und haben NFS in die Liste der Protokolle aufgenommen, für die wir eine Verschlüsselung während der Übertragung anbieten können", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Darüber hinaus arbeitet ExaGrid mit einer wachsenden Zahl von MSPs zusammen und erweitert seine Funktionen zur Unterstützung unserer MSP-Partner, darunter auch diese neue Funktion, die MSPs bei der Verwaltung ihrer Verträge mit ihren Kunden helfen wird. Mit der Veröffentlichung von Version 8.1 konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Mission, die branchenweit beste Backup-Speicherlösung zu entwickeln, die alle Herausforderungen löst, denen Unternehmen im Zusammenhang mit Backups gegenüberstehen."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landingzone für den Festplatten-Cache, langfristiger Speicherung, skalierbarer Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich KI-basierter Aufbewahrungsfrist-Sperre für die Wiederherstellung nach einer Ransomware-Attacke. ExaGrid's Landingzone garantiert die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Repository Tier ist für langfristige Speicherung sehr kostengünstig. ExaGrid's skalierbare Architektur bietet komplette Anwendungen und garantiert ein Backup-Fenster mit einer bestimmten Bandbreite für wachsende Datenmengen, sodass teure radikale Updates und erzwungene Einstellung von Produkten vermieden werden. ExaGrid arbeitet als einziges Unternehmen mit einem zweistufigen Backup-Speicherverfahren mit keiner dem Netzwerk zugewandten Ebene (mehrstufiger Luftspalt), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

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ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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