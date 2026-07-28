XRP News: Ripple sichert MiCA-Zulassung für 30 Länder, doch der XRP Kurs fällt auf 1,06 Dollar

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Ripple hält inzwischen die volle MiCA-Zulassung für 30 europäische Länder, und der hauseigene Stablecoin RLUSD ist auf eine Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Dollar gewachsen. Der Kurs reagiert darauf mit einem klaren Minus. XRP (XRP) notiert bei rund 1,06 Dollar und verliert 4,55 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 66 Milliarden Dollar, womit XRP weiterhin Rang sechs im Gesamtmarkt belegt. Zum Allzeithoch von 3,84 Dollar fehlen dem Kurs damit rund 70 Prozent. Die aktuellen XRP News zeigen also echte Fortschritte, während die Zuflüsse in die Spot-ETFs praktisch versiegt sind.

XRP News im Überblick, Europa und Japan liefern, doch der Kurs bleibt unter 1,20 Dollar

XRP notiert laut CoinMarketCap bei 1,06 Dollar und verliert 4,55 Prozent in 24 Stunden. Der Kryptomarkt gab in dieser Zeit um 2,3 Prozent auf 2,27 Billionen Dollar nach. Auf der Nutzungsseite sieht das Bild völlig anders aus. Rund zwei Drittel der Validatoren im XRP Ledger haben auf Version 3.2.0 aktualisiert, und in 24 Stunden kamen 4.300 neue Wallets dazu. In Japan gibt SBI Ripple Asia regulierte Prepaid-Token auf dem Ledger aus und zielt damit auf einen Markt von rund 200 Milliarden Dollar.

Die Kapitalseite hinkt hinterher. Die Spot-ETFs sammelten zum Start rund 1,3 Milliarden Dollar ein, doch die Zuflüsse sind im laufenden Jahr nahezu versiegt. Geoffrey Kendrick von Standard Chartered hat seine Prognose für 2026 laut Forbes von acht auf 2,80 Dollar gesenkt und begründet das mit Abflüssen, hohen Zinsen und geopolitischer Unsicherheit. Kurzfristig entscheidet der Widerstand bei 1,11 Dollar, für eine echte Wende braucht es einen Schlusskurs über der 50-Tage-Linie bei 1,20 Dollar. Selbst der Weg zurück auf das alte Hoch bedeutet bei 66 Milliarden Dollar eine Verdreifachung, die Jahre braucht.

XRP News und Pepeto, der Vorverkauf mit einer Börse, die schon läuft

Ein Netzwerk kann liefern und der Kurs kann trotzdem fallen, sobald die Bewertung diese Größe erreicht hat. Wer echte Nutzung und echtes Aufwärtspotenzial gleichzeitig will, muss dort suchen, wo beides noch zusammenfällt. Pepeto ist derzeit einer der wenigen Orte, an denen genau das der Fall ist.

Während XRP seinen Fall für die Tokenisierung weiter ausbaut, hat Pepeto eine eigene Geschichte aufgebaut, die auf klarem Nutzen beruht und sich nicht an die Rally eines anderen Token hängt. Das Projekt steckt noch im Vorverkauf, doch die Börse läuft bereits und gibt Händlern genau den Vorteil, über den die meisten Coins erst nach dem Start reden. Es zieht damit weiter Wallets an, die vor der Öffnung des Handels eine Position halten wollen.

Die gebührenfreie Tauschplattform bewegt Trades über Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne die Kosten, die jede Position langsam auszehren. Der Token-Scanner PepetoAI bewertet jeden Vertrag, damit kein Trade blind eingegangen wird. SolidProof hat die vollständige Prüfung abgeschlossen. Damit ist der Vorverkauf abgesichert, denn geprüft und bestätigt wurde alles bereits, bevor der erste Anleger einsteigen konnte.

Ein früheres Binance-Teammitglied sitzt auf der Entwicklungsseite. Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Token hat das Projekt mitgegründet, um ein Vertrauen zu schaffen, das die meisten Vorverkäufe nie erreichen. Mit dem Binance-Listing, das Tag für Tag näher rückt, tritt Pepeto in die Phase ein, in der der frühe Zugang endet und die Börsenbewertung übernimmt.

Die Summe im Vorverkauf liegt inzwischen bei 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar. Das Tempo nimmt weiter zu, weil Händler, die die Rechnung hinter einem Vorverkauf kennen, den Unterschied zwischen heute und dem Tag des Listings einordnen können. Mit dem Listing verschwindet dieser Einstieg, und jeder spätere Käufer zahlt mehr für das, was heutige Wallets bereits halten.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das in Japan, Europa und bei der eigenen Stablecoin liefert. Bei 66 Milliarden Dollar Bewertung bewegt sich der Kurs davon trotzdem nur langsam. Wallets, die ein Depot wirklich verändern, warten aber selten darauf, dass ein großer Wert seine alten Hochs zurückerobert. Sie kommen dorthin, indem sie den richtigen Vorverkauf finden, bevor das Listing den Preis dauerhaft verändert. Dieselben Händler, die XRP 2017 für 0,006 Dollar kauften und den Weg bis 3,84 Dollar mitgingen, sitzen heute in Pepeto, weil sie geprüfte Verträge und laufende Werkzeuge sehen. Das näher rückende Binance-Listing zieht den gesamten Zeitplan auf ein einziges Ereignis zusammen, und bis dahin gilt der heutige Vorverkaufspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der XRP Kurs trotz guter Nachrichten?

XRP fällt, weil die Zuflüsse in die Spot-ETFs im laufenden Jahr fast vollständig versiegt sind und der Gesamtmarkt am Montag um 2,3 Prozent nachgab. Der Kurs braucht zuerst einen Ausbruch über 1,11 Dollar.

Welcher Krypto-Vorverkauf steht vor einem Binance-Listing im Fokus?

Pepeto steht im Fokus, weil bereits eine gebührenfreie Börse und eine kettenübergreifende Brücke laufen und eine abgeschlossene SolidProof-Prüfung vorliegt. Auf der offiziellen Pepeto-Website kamen bisher 10,38 Millionen Dollar zusammen.