Uptime Institute hat heute die Erkenntnisse aus seiner 16. Jährlichen Globalen Umfrage unter Rechenzentren veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die umfassendste Studie zum Sektor der digitalen Infrastruktur. Die Ergebnisse für 2026 zeigen eine Branche, die mit Personalengpässen und steigenden Kosten aufgrund von Ausfällen zu kämpfen hat. Für Managementteams ist die Kostenexplosion nach wie vor das größte Problem.

Finanzieller Druck und Engpässe bei Ressourcen werden drängender:

Während hohe Kosten für die Verantwortlichen von Rechenzentren nach wie vor ein Hauptanliegen sind, zeigt die Umfrage aus dem Jahr 2026, dass die Bedenken hinsichtlich Kapazitätsprognosen, Stromverfügbarkeit und Störungen in der Lieferkette zunehmen.

Die Energieeffizienz verbessert sich weiterhin nur schrittweise. In diesem Jahr waren in der Branche geringfügige Verbesserungen bei den durchschnittlichen PUE-Werten (Power Usage Effectiveness) zu verzeichnen. Zwar sind neuere Anlagen mit hocheffizienter Technik ausgestattet, aber dennoch wird der weltweite Fortschritt durch veraltete Infrastruktur gebremst.

Reality Check für KI und Dichte:

Trotz der Begeisterung im Markt für künstliche Intelligenz haben sich die Erwartungen an den Einsatz von KI in Rechenzentren im Jahr 2026 leicht abgekühlt. Die Betreiber setzen ihr Vertrauen eher in KI-Anwendungen mit geringerem Risiko, wie beispielsweise die Analyse von Sensordaten und die vorausschauende Wartung, als in autonome Steuerungssysteme.

Der Strombedarf pro Rack steigt, was vor allem auf KI, aber auch auf andere Unternehmensanwendungen zurückzuführen ist. Die durchschnittlichen modalen Rack-Dichten setzen ihren langsamen Aufwärtstrend fort, wobei immer mehr Betreiber mittlerweile Spitzen-Rack-Dichten von 30 kW oder mehr melden, um anspruchsvolle Computing Workloads zu bewältigen.

Ausfälle: Weniger Vorfälle, höhere Kosten:

Die Daten für 2026 zeigen einen positiven, seit Langem anhaltenden Trend: In den vergangenen drei Jahren gaben immer weniger Betreiber an, von einem schwerwiegenden Ausfall betroffen gewesen zu sein. Allerdings geben systemische Risiken zunehmend Anlass zur Sorge. Nach wie vor wird jeder zehnte Ausfall als schwerwiegend oder sehr schwerwiegend eingestuft, und die finanziellen und betrieblichen Kosten steigen dann stark an.

Kritischer Personalmangel und Fortschritte bei der Nachhaltigkeit:

Der Fachkräftemangel in der Branche verschärft sich. Mehr als die Hälfte aller Befragten gibt im Jahr 2026 an, Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Bewerbern für offene Stellen zu haben, während die Fluktuation ein anhaltendes Problem bleibt Mitarbeiter werden häufig von anderen Rechenzentrumsunternehmen abgeworben.

Im Umweltbereich gewinnt die Verantwortung von Unternehmen wieder an Bedeutung. Die Anzahl der Organisationen, die aktiv Nachhaltigkeitskennzahlen erheben, verzeichnete im Jahr 2026 wieder einen allmählichen Aufwärtstrend. Besonders bemerkenswert sind die Fortschritte bei der Ressourcenerfassung: Mehr als die Hälfte aller Betreiber erfasst mittlerweile den Wasserverbrauch. Die Erfassung von CO2-Emissionen ist jedoch nach wie vor nur in wenigen Fällen üblich.

Über die Umfrage:

Uptime führte die diesjährige jährliche globale Umfrage zu Rechenzentren online und per E-Mail durch und erhielt Antworten von mehr als 800 Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren. Fast jeder vierte Befragte ist bei professionellen IT-/Rechenzentrumsdienstleistern beschäftigt das heißt, es handelt sich um Mitarbeiter mit operativen oder leitenden Aufgaben in einem externen Rechenzentrum, wie beispielsweise solchen, die Colocation-, Wholesale-, Software- oder Cloud-Computing-Dienste anbieten.

Die Umfrageteilnehmer kommen aus einer Vielzahl von Branchen in verschiedenen Ländern. Mehr als die Hälfte (52 %) hat ihren Sitz in Nordamerika und Europa. Die Anzahl der Befragten (n) variiert je nach Frage, da die Befragten nicht verpflichtet sind, jede Frage zu beantworten.

Erfahren Sie mehr:

Laden Sie die Zusammenfassung herunter: hier und registrieren Sie sich für das Webinar: hier In dessen Verlauf werden die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus den Umfrageergebnissen erläutert. Es findet statt am 29. Juli um 9:00 Uhr PDT (9:00 Uhr PDT, 12:00 Uhr EDT und 17:00 Uhr BST). Um unserem "Uptime Institute Bright Talk"-Kanal beizutreten, gehen Sie auf: https://www.brighttalk.com/join/.

Über das Uptime Institute:

Das Uptime Institute ist die "Global Digital Infrastructure Authority". Seit über 30 Jahren setzt das Unternehmen branchenführende Maßstäbe für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren. Diese geben Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter allen Betriebsbedingungen stets ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird. Mit weltweit mehr als 4.300 verliehenen Auszeichnungen und über 1.100 aktiven Projekten in mehr als 120 Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu steuern. Der Tier-Standard von Uptime ist der weltweit vertrauenswürdigste und am häufigsten angewandte Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Kernangeboten zählen Tier-Zertifizierungen, Überprüfungen von Management und Betrieb, Beratung zur KI-Infrastruktur, Risikobewertungen für Rechenzentren, Energie- und Nachhaltigkeitsbewertungen, Cybersicherheitsbewertungen und -ratings sowie IT-Beratungsdienstleistungen.

Mehr als 100.000 Fachkräfte aus dem Bereich Rechenzentren haben bereits an den Schulungsprogrammen von Uptime Education teilgenommen, wodurch sich Uptime weltweit als bevorzugter Partner für Weiterbildung und Entwicklung etabliert hat. Das umfassende Angebot deckt alle Karrierestufen im Bereich der digitalen Infrastruktur ab von Berufseinsteigern und Auszubildenden bis hin zu Postgraduierten-Studiengängen im Bereich "Data Center Leadership" für erfahrene, langjährige Fachkräfte. Die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und der geschäftliche Nutzen dieser kritischen Infrastruktur hängen nach wie vor überwiegend von den Mitarbeitern ab, die sie betreiben von den Fähigkeiten, der Schulung und der Weiterbildung jedes einzelnen Teammitglieds. Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Madrid sowie über festangestellte Uptime-Experten in mehr als 34 Ländern weltweit.

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