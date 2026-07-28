Zweigeteiltes Bild an der Wall Street: Während der Dow Jones dank starker Quartalszahlen den dritten Tag in Folge zulegte, hielt der Abverkauf bei den Halbleiter-Titeln an. Der Nasdaq 100 rutschte weiter tief in die Korrektur. Für ein historisches Ausrufezeichen sorgte derweil Apple.Der Dow Jones setzte seine Erholung fort und schloss mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 52.747 Punkten. Der S&P 500 rettete ein Plus von 0,21 Prozent auf 7.428 Zähler über die Ziellinie.Dagegen setzte sich der Abwärtstrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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