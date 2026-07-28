Bitcoin News heute, 465 Millionen Dollar verließen die ETFs und der Bitcoin Kurs rutscht unter 65.000

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Der Bitcoin Kurs schließt bei 64.850 Dollar, nachdem 465 Millionen Dollar aus den Spot ETFs abgeflossen sind.

Aus den US-Spot-ETFs flossen an zwei Handelstagen 465 Millionen Dollar ab, und der Bitcoin Kurs rutschte am Montag wieder unter 65.000 Dollar. Trotzdem schloss der Tag im Plus, und genau dieser Widerspruch bestimmt die Bitcoin News des Tages. BTC steht bei rund 64.850 Dollar, etwa 0,3 Prozent höher als vor 24 Stunden. Getragen wird die Bewegung von der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran und von fallenden Ölpreisen. Am 28. und 29. Juli tagt die US-Notenbank in Washington. Die Frage ist, ob diese Erholung trägt oder nur eine Pause im Abwärtstrend markiert. Die Zahlen dahinter sind eindeutiger als der Tagesschluss.

Bitcoin News des Tages, ETF-Abflüsse treffen auf eine Erholung vor der Fed

Der Bitcoin Kurs handelte zeitweise über 65.000 Dollar und schloss laut Motley Fool bei rund 64.850 Dollar. Der Auslöser kam von außerhalb des Kryptomarkts. Nachdem die USA und der Iran ihre Angriffe pausierten, fiel der Ölpreis deutlich und Anleger kehrten in riskantere Anlagen zurück. Ethereum lief besser als Bitcoin und stieg auf rund 1.945 Dollar. Der Gesamtmarkt kam damit auf rund 2,23 Billionen Dollar. Laut Benzinga wurden in 24 Stunden 118.449 Trader mit einem Volumen von 437,94 Millionen Dollar liquidiert. Der Aufwärtstag steht damit auf einer dünnen Grundlage.

Die Zahlen aus dem ETF-Markt zeichnen ein anderes Bild. Laut Bloomberg zogen Anleger am 23. und 24. Juli mehr als 465 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs ab und beendeten eine Serie von sieben Zuflusstagen. Über das Jahr 2026 stehen die Bitcoin-ETFs damit rund 4,8 Milliarden Dollar netto im Minus. Die Märkte rechnen zu 66 Prozent mit unveränderten Zinsen, und direkt nach der Sitzung folgen die Daten zu Kerninflation und Wachstum. Bitcoin ist ein Markt mit 1,3 Billionen Dollar Bewertung, und selbst ein starker Impuls bewegt diesen Block nur langsam. Wer in diesem Zyklus deutlich mehr will, schaut auf Einstiege, die noch vor der ersten Notierung liegen.

Was die Bitcoin News nicht zeigen, Pepeto steht bei 10,38 Millionen Dollar

Ein Markt mit 1,3 Billionen Dollar Bewertung braucht Quartale für das, was ein kleiner Markt in Wochen schafft. Genau deshalb wandert Kapital gerade dorthin, wo die Bewertung noch am Anfang steht. Der Name dieses Projekts ist Pepeto.

Im Kryptomarkt entscheidet der Zeitpunkt über alles. Die Lücke zwischen einem ruhigen Markt und einer Kursausweitung ist genau der Punkt, an dem Positionen aus dem Vorverkauf die größten Ergebnisse liefern. Die meisten Menschen erfahren erst von einem erfolgreichen Token, wenn das frühe Fenster längst geschlossen ist. Der Mitgründer des Pepe Ökosystems, der einen Token auf 7 Milliarden Dollar Bewertung brachte, hat Pepeto gebaut, um dieses Fenster weiter und länger offen zu halten als alles davor.

Eine Plattform, eine Oberfläche, jeder Coin im Kryptomarkt. Die Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass Sie Werte kostenlos zwischen den Chains bewegen. Gebührenfreier Handel bedeutet, dass Ihre Position bei jedem Tausch vollständig erhalten bleibt. Ein Bewertungswerkzeug liest Verträge und benennt Fallen, bevor Ihr Kapital sie berührt. Als sicher gilt der Vorverkauf, weil SolidProof jeden einzelnen Vertrag vollständig geprüft und den kompletten Code bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Das ist keine Ankündigung, das läuft bereits.

Wegen des schnellen Wachstums wurde die ursprüngliche Domain angegriffen, weshalb das Team sofort eine vorläufige Domain sicherte, damit Käufer weiter Zugang zu Pepeto haben. Der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar, der Einstieg bei 0,000000188 Dollar je Token. Sobald der Handel startet, ist dieser Preis weg und jede Runde davor bleibt für immer die günstigere.

Fazit

Die Bitcoin News des Tages zeigen einen Markt zwischen Erholung und Abflüssen, der auf die Notenbank wartet. In dieser Phase entscheidet sich, wer positioniert ist, bevor die eigentliche Bewegung beginnt. Eine Plattform, die Meme-Kultur mit funktionierenden Handelswerkzeugen verbindet, ist für genau diese Welle gebaut und wartet auf keine Zinsentscheidung. Die einzige verbleibende Variable ist die Geschwindigkeit, denn jeder Tag vor dem Listing ist ein Tag zum niedrigsten Kurs, den es je geben wird. In einem halben Jahr erzählen Sie entweder von dieser Entscheidung oder von der Gelegenheit, die Sie vorbeiziehen ließen. Auf der offiziellen Pepeto-Website entscheiden Sie, welches der beiden Ergebnisse Ihres wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was ist Pepeto und warum fällt es Bitcoin Anlegern gerade auf?

Pepeto ist ein Meme Coin mit einer eigenen Börse, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet, gebührenfrei handelt und Token auf Risiken prüft. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar erreicht und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft. Alles Weitere steht auf der offiziellen Pepeto-Website.