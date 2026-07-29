EQS-News: Claros Technologies / Schlagwort(e): ESG/Private Equity

Claros Technologies wirbt 55 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde ein, um die weltweite Markteinführung seiner Technologie zur PFAS-Zersetzung voranzutreiben



29.07.2026 / 00:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Finanzierung zur Deckung der rasch steigenden kommerziellen Nachfrage nach der firmeneigenen ClarosTechUV-Technologie und zur Unterstützung des Ausbaus des mobilen Labors ClarosLabs, nachdem bahnbrechende Ergebnisse bei der PFAS-Grundwassersanierung erzielt und die weltweiten PFAS-Vorschriften verschärft wurden. MINNEAPOLIS, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Zersetzung und Analyse von PFAS - Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, allgemein bekannt als "Forever Chemicals" - gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar bekannt, einschließlich der zuvor angekündigten Finanzierung durch Wandelanleihen des Unternehmens. Die Finanzierung wird dazu beitragen, die weltweite Markteinführung des firmeneigenen ClarosTechUV-PFAS-Abbausystems zu beschleunigen, ClarosLabs auszubauen, die Produktion und den Betrieb zu stärken sowie die wachsende Nachfrage von Industrieunternehmen, Sanierungsfirmen, Versorgungsunternehmen und Behörden zu bedienen, die nach einer dauerhaften PFAS-Zersetzung und fortschrittlichen Analyselösungen suchen. Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von Treehouse Family Capital LLC angeführt, unter Beteiligung von Daikin America, Inc., Veralto, der Bush Foundation, Nord Asset Management, und der Saint Paul & Minnesota Foundation, sowie mit fortgesetzter Unterstützung durch bestehende Investoren. An der Finanzierungsrunde beteiligte sich eine vielfältige Gruppe institutioneller und strategischer Investoren aus den Bereichen Industrie, Umwelt und Technologie, was die breite Anerkennung der geschäftlichen Dynamik von Claros, seiner einzigartigen Technologieplattform und der bedeutenden globalen Chancen widerspiegelt, die sich im Zusammenhang mit der dauerhaften PFAS-Zersetzung und entsprechenden Analyselösungen ergeben. Die Technologie von Claros ermöglicht den weiteren Einsatz von PFAS in kritischen Anwendungen in Schlüsselbranchen wie der Halbleiterfertigung, der Luft- und Raumfahrt, der Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen und sorgt gleichzeitig für die Zersetzung von PFAS im industriellen Maßstab. Das Ergebnis ist eine Lösung, die sowohl die Innovation als auch den Umweltschutz vorantreibt. Die Finanzierung dient der Erweiterung der Produktionskapazitäten, zusätzlichen kommerziellen Einsätzen in Nordamerika, Europa und Asien, der weiteren Produktentwicklung, dem Ausbau von ClarosLabs, strategischen Neueinstellungen in den Bereichen Technik und Vertrieb sowie laufenden Investitionen in den Kundensupport und die Anwendungsentwicklung. Die Finanzierung versetzt Claros in die Lage, der steigenden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden, da Industrie und Regierungen zunehmend von der PFAS-Verwaltung auf Technologien zur dauerhaften Zersetzung umstellen. Michelle Bellanca, CEO und Mitgründerin von Claros Technologies, hob die Bedeutung der jüngsten positiven Entwicklung des Unternehmens sowie des zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase gesicherten Kapitals hervor: "Im vergangenen Jahr hat Claros den Schritt von der bahnbrechenden Technologie zur erfolgreichen kommerziellen Umsetzung geschafft. Unsere Zusammenarbeit mit großen Industrieunternehmen hat gezeigt, dass die dauerhafte Zerstörung aller anvisierten PFAS-Verbindungen im kommerziellen Maßstab zuverlässig, effizient und kostengünstig durchgeführt werden kann, während unsere jüngsten Ergebnisse bei der Grundwassersanierung belegen, dass dieselbe Technologie auch bei komplexen Umweltanwendungen außergewöhnlich gute Leistungen erbringt. In Verbindung mit der rasanten Entwicklung und Umsetzung von PFAS-Vorschriften weltweit haben diese Meilensteine unsere Möglichkeiten grundlegend erweitert. Diese Finanzierung verschafft uns die Mittel, um die kommerzielle Einführung weltweit zu beschleunigen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und unseren Kunden dabei zu helfen, eine der größten ökologischen Herausforderungen der Welt zu bewältigen." Jack Cogen, Geschäftsführer von Treehouse Family Capital LLC, fügte hinzu: "Die spannendsten Technologieunternehmen erreichen irgendwann einen Wendepunkt, an dem es nicht mehr darum geht, ob die Technologie funktioniert, sondern darum, wie schnell sie in großem Maßstab eingesetzt werden kann. Wir glauben, dass Claros diesen Punkt erreicht hat. Claros hat bewiesen, dass seine Technologie unter realen kommerziellen Bedingungen effektiv ist. Claros hat eine integrierte Plattform entwickelt, die die PFAS-Zersetzung mit Analysedienstleistungen verbindet, und baut diese nun genau zum richtigen Zeitpunkt kommerziell aus. Angesichts der weltweit zunehmenden Regulierungsdynamik sehen wir die Chance, zum Aufbau eines der maßgeblichen Umwelttechnologieunternehmen des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus beizutragen." Claros hat mehrere wichtige kommerzielle Meilensteine erreicht, die ClarosTechUV als führende, praxiserprobte Technologie zur PFAS-Zersetzung etabliert haben. Im Dezember 2025 führte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Daikin America eine der weltweit größten Vor-Ort-Demonstrationen zur PFAS-Zersetzung von industriellem Prozesswasser erfolgreich durch und erzielte dabei eine Zersetzungsrate von über 99,99 % bei lang-, kurz- und ultrakurzkettigen PFAS-Verbindungen. Im April 2026 wies Claros bei Anwendungen zur Grundwassersanierung eine Zerstörung der Ziel-PFAS-Verbindungen von =99,99 % nach, wobei ein Konzentrat aus etwa einer Million Gallonen (3,8 Millionen Litern) Grundwasser verwendet wurde. Damit wurde die Skalierbarkeit der Technologie sowohl für industrielle Fertigungs- als auch für Umweltsanierungsanwendungen bestätigt. Zusammen markieren diese Meilensteine den Übergang von Claros von der kommerziellen Validierung hin zur breiten Markteinführung und versetzen das Unternehmen in die Lage, seine integrierte Plattform für die PFAS-Zersetzung und Analysedienstleistungen weltweit in den Bereichen industrielle Fertigung, Umweltsanierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kommerziell anzubieten. Die Finanzierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich das weltweite regulatorische Umfeld im Zusammenhang mit PFAS weiterhin rasant weiterentwickelt. In Europa treiben die politischen Entscheidungsträger im Rahmen der vorgeschlagenen REACH-Verordnung umfassende PFAS-Beschränkungen voran und prüfen gleichzeitig branchenspezifische Ausnahmeregelungen für wesentliche Verwendungszwecke. In den Vereinigten Staaten verschärfen Bundes- und Landesbehörden weiterhin die Trinkwassernormen, die Auflagen für Industrieeinleitungen und die Sanierungsmaßnahmen. Da diese behördlichen Anforderungen immer umfassender werden, suchen Unternehmen zunehmend nicht nur nach Technologien zur dauerhaften PFAS-Zersetzung, sondern auch nach fortschrittlichen Analysedienstleistungen, mit denen sich PFAS präzise nachweisen, quantifizieren und dokumentieren lassen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Zusammen sorgen diese sich verstärkenden Trends für eine steigende Nachfrage sowohl nach der ClarosTechUV-Technologie zur PFAS-Zersetzung als auch nach ClarosLabs, dem Angebot des Unternehmens an PFAS-Analysedienstleistungen. Informationen zu Claros Technologies Claros Technologies wurde 2018 gegründet, hat seinen Sitz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der PFAS-Sanierung mit zwei Kerngeschäftsbereichen. Der Geschäftsbereich ClarosTech konzentriert sich ausschließlich auf die dauerhafte Zersetzung von PFAS und bietet kostengünstige, durchsatzstarke, skalierbare und einsatzbereite Systeme an, mit denen lang-, kurz- und ultrakurzketten PFAS-Verbindungen zerstört werden können. ClarosLabs, der nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analysebereich des Unternehmens, ist ein führendes kommerzielles Labor, das sich ausschließlich auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert hat. Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, PFAS aus der Umwelt zu entfernen. Claros macht den Begriff "ewige Chemikalien" überflüssig und beseitigt PFAS ein für alle Mal. Medienkontakt:

Kari Finkler

kari@clarostech.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/claros-technologies-wirbt-55-millionen-us-dollar-in-einer-serie-b-finanzierungsrunde-ein-um-die-weltweite-markteinfuhrung-seiner-technologie-zur-pfas-zersetzung-voranzutreiben-302837083.html



29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News