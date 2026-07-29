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Der XRP Kurs ist am 28. Juli auf rund 1,05 Dollar gefallen und liegt damit auf Wochensicht fast acht Prozent im Minus. Genau in dieser Schwächephase liegt die XRP Prognose vieler Analysten weit oberhalb des aktuellen Niveaus, denn Standard Chartered nennt für das Jahresende weiterhin 2,80 Dollar. Zwischen diesen beiden Zahlen liegt ein Abstand von mehr als 160 Prozent. Die entscheidende Frage lautet, ob die Sitzung der US-Notenbank am 28. und 29. Juli diesen Abstand endlich schließt oder ihn noch weiter öffnet. Wer heute kauft, wettet auf eine Entscheidung, die noch niemand kennt.

XRP Prognose zwischen 1,18 Dollar Widerstand und 2,80 Dollar Jahresziel

Der Rückgang zum Wochenstart kam nicht aus dem Umfeld von Ripple selbst. Steigende Renditen auf US-Staatsanleihen und ein festerer Dollar haben Anleger dazu gebracht, Risiko abzubauen, wie TradingKey am 28. Juli berichtet. XRP verlor dabei rund viereinhalb Prozent innerhalb von 24 Stunden und notiert bei etwa 1,05 Dollar. Die Marktkapitalisierung sinkt damit auf rund 66 Milliarden Dollar, auf Sicht von sieben Tagen summiert sich das Minus auf knapp acht Prozent.

Die Kursziele der Analysten erzählen eine andere Geschichte. Capital.com fasst zusammen, dass CoinGabbar den nächsten Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar sieht und auf längere Sicht 1,65 Dollar für erreichbar hält. Standard Chartered senkte sein Ziel für das Jahresende zwar von 8 auf 2,80 Dollar, hält am Wert von 28 Dollar für 2030 aber weiter fest. Die Bitcoin Foundation rechnet zum Monatsende mit einer Spanne von 1,15 bis 1,25 Dollar.

Genau hier liegt das Problem für die XRP Prognose. Die Sitzung der Federal Reserve entscheidet über die Richtung, und diese Zinsentscheidung liegt außerhalb jeder Kontrolle des Anlegers. Selbst im günstigsten Fall braucht der Weg von 1,05 auf 2,80 Dollar viele Monate. Wer in dieser Zeit nur wartet, überlässt die Rendite dem Zufall. Immer mehr Wallets stellen sich deshalb die Frage, wo Kapital heute einen festen Einstieg findet, der nicht an einer Notenbanksitzung hängt.

XRP Prognose braucht die Fed und Pepeto braucht sie nicht

Während die XRP Prognose auf eine Notenbanksitzung wartet, hat Pepeto eine Hürde bereits genommen, an der die meisten Vorverkäufe scheitern. In den Presale ist echtes Kapital erfahrener Wallets geflossen, und zwar mitten in einem ängstlichen Markt. Dieser Zuspruch fällt in ein Jahr 2026, in dem das Einsammeln von Geld beinahe unmöglich wirkt.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Token, bevor er gelistet wird, und schützt Käufer damit vor den Rug Pulls, die kleine Halter in jedem Zyklus Millionen kosten. Die eigene Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten, indem Token gesperrt und neu ausgegeben werden. Kapital wechselt so die Kette, ohne dass Gebühren einen Teil der Rendite abschneiden. Beide Werkzeuge lösen Probleme, die XRP Halter längst kennen, denn Kapital zwischen Netzwerken zu bewegen und einem neuen Token zu vertrauen sind genau die Risiken, die Anleger ausbremsen.

Hinter der Plattform steht der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins, der Pepeto gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten aufbaut. Diese Herkunft verschafft dem Projekt eine Glaubwürdigkeit, die kein anderer Meme-Coin-Vorverkauf vorweisen kann. SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag vollständig geprüft und den gesamten Code freigegeben, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Das nahende Binance Listing setzt zugleich ein festes Enddatum, das mit jedem Tag näher rückt.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token sind mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, während der Angstindex auf einem Tiefstand stand. Große Wallets warten hier offenbar nicht auf eine Zinsentscheidung. Wer sich fragt, wohin Kapital stattdessen fließt, findet bei Pepeto geprüfte Werkzeuge, ein bekanntes Team und einen Listing-Termin, der diesen Vorverkauf zum meistbeachteten des Jahres 2026 machen könnte.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt ein Ziel, das eine Zinsentscheidung und viele Monate braucht. Pepeto dagegen füllt seinen Vorverkauf, während die Notenbank noch tagt. Der Presale-Preis sichert einen Einstieg, der sich beim Handelsstart in genau die Rendite verwandeln kann, über die später alle sprechen. Die vorherige Stufe war früher ausverkauft als geplant, die aktuelle füllt sich weiter. Für eine Verdopplung müsste XRP rund 66 Milliarden Dollar an frischem Kapital anziehen, ein Vorverkauf braucht dafür nur den Listing-Termin. Die offizielle Pepeto-Website zeigt diesen Einstieg, und weiteres Warten kann aus dem stärksten Vorverkauf des Jahres den verpassten machen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für 2026?

Standard Chartered nennt für das Jahresende 2,80 Dollar, CoinGabbar sieht den nächsten Widerstand bei 1,18 bis 1,20 Dollar und auf längere Sicht 1,65 Dollar. Der Zinsentscheid der Federal Reserve am 29. Juli gilt als wichtigster Auslöser.

Warum steigen XRP Anleger in den Pepeto Presale ein?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, wurde von SolidProof geprüft und steht vor einem Listing. Alle Angaben dazu bestätigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.