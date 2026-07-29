Die innovativen Funktionen der neuen Torq AI SOC-Plattform lernen aus jeder Sicherheitsentscheidung und jedem vergangenen Vorfall und ziehen bereits vom ersten Tag an Schlussfolgerungen aus Präzedenzfällen und den Einschätzungen des Teams.

Torq, der etablierte Marktführer im Bereich agentenbasierter Sicherheitsoperationen, stellte heute Torq SOC Brain vor, eine neue Ebene der Torq AI SOC-Plattform, die kontinuierlich aus vergangenen Untersuchungen, Entscheidungen von Analysten und unternehmensspezifischen Sicherheitsabläufen lernt, um ein einheitliches, selbstlernendes KI-SOC zu schaffen. Obwohl die meisten autonomen Untersuchungssysteme behaupten, selbstlernend zu sein, handelt es sich in Wirklichkeit um Speichersysteme sie rufen lediglich vergangene Fälle ab und leiten diese zum Zeitpunkt der Entscheidung an ein Sprachmodell weiter. Torq SOC Brain unterscheidet sich grundlegend davon. Es leitet Schlussfolgerungen aus Präzedenzfällen ab, passt sich der Art und Weise an, wie jedes SOC Risiken bewertet, und verfeinert seine Beurteilung kontinuierlich mit jeder abgeschlossenen Untersuchung. Das Ergebnis ist ein KI-SOC, das mit der Zeit immer präziser wird und nicht nur eine Hülle um ein generisches KI-Modell.

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Vom 3. bis 6. August können qualifizierte Teilnehmer der Black Hat USA 2026 am Torq-Stand im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas, Nevada, an Vorführungen des Torq SOC Brain teilnehmen.

"Jeder Anbieter von Cybersicherheitslösungen behauptet, seine KI sei selbstlernend, aber praktisch keine ist es", sagte Ofer Smadari, CEO und Mitgründer von Torq. "Die meisten leiten Fälle einfach weiter und übergeben sie zum Zeitpunkt der Entscheidung an ein LLM. Das ist nichts anderes als die Ausführung auf der Grundlage von gespeicherten Informationen. Selbstlernen bedeutet, aus dieser Historie neue Schlussfolgerungen zu ziehen, und das ist viel schwieriger zu realisieren. Mit dem Torq SOC Brain und seinen Funktionen Torq Recall, Torq Reflex und Torq Retrospect lernt die Torq AI SOC-Plattform wirklich, wie ein SOC denkt sogar aus den jahrelangen historischen Daten, die vor der Einführung von Torq entstanden sind. Das ist der Unterschied zwischen einer Automatisierung, die jede Untersuchung als Einzelfall behandelt, und dem branchenweit ersten SOC, das mit jeder abgeschlossenen Untersuchung tatsächlich intelligenter und präziser wird."

So lernt das Torq SOC Brain: Torq Recall, Torq Reflex und Torq Retrospect

Torq Recall: aus früheren Fällen lernen -Torq Recall wandelt Erinnerungen in logische Schlussfolgerungen um. Es ruft relevante Fälle aus der Vergangenheit mithilfe deterministischer Abgleiche anhand von Sicherheitskennwerten wie IP-Adressen, Datei-Hashes, URLs und Hostnamen ab, ordnet diese nach Relevanz und analysiert, inwiefern frühere Entscheidungen von Akteuren das aktuelle Urteil beeinflussen sollten. Es versteht Analystennotizen, identifiziert widersprüchliche Präzedenzfälle und passt die Konfidenz je nach Beweiskraft an. Torq Recall verwandelt "Tribal Knowledge" in institutionelle Intelligenz, ohne dass Analysten Tags, Regeln oder zusätzliche Workflows erstellen müssen.

Torq Reflex: Lernen vom Urteil des SOC-Teams -Torq Reflex trainiert kontinuierlich spezielle KI-Modelle auf der Grundlage der bestätigten Beurteilungen und Korrekturen eines SOC-Teams und lernt dabei den unternehmensspezifischen Ansatz in Bezug auf Risiken, Beweismittel und Entscheidungsfindung. Im Gegensatz zur zustandslosen KI-Triage verbessert sich Torq Reflex im Laufe der Zeit, stimmt in 85 der Fälle sofort mit den von Analysten korrigierten Beurteilungen überein und erzielt in realen Kundenumgebungen erhebliche Genauigkeit. Warnmeldungen mit hoher Zuverlässigkeit werden automatisiert, während unsichere Fälle an Analysten weitergeleitet werden.

Torq Retrospect: Lernen aus der Geschichte der Organisation -Mit Torq Retrospect kann Torq SOC Brain vor der Bereitstellung aus früheren Sicherheitsfällen lernen. Das Tool importiert gelöste Vorfälle aus bestehenden Sicherheitstools und stellt so das über Jahre hinweg gesammelte Wissen Ihres Unternehmens Torq Recall und Torq Reflex sofort zur Verfügung. Das Ergebnis ist ein KI-gestütztes SOC, das vom ersten Tag an auf der Grundlage der Erfahrungen Ihres Unternehmens arbeitet und so bereits ab dem ersten Alarm präzise Entscheidungen ermöglicht.

Ihr SOC Brain. Ihr Modell. Ihre Daten. Ihre Intelligenz.

Jeder Torq-Kunde erhält ein eigenes, speziell für sein Unternehmen entwickeltes Torq SOC Brain. Dieses Torq SOC Brain lernt ausschließlich aus den Erkenntnissen seiner Analysten, seinen Vorfällen, seinen Richtlinien und seiner Historie. Torq fasst niemals Kundendaten zusammen, gibt keine Modellparameter weiter und trainiert die KI eines Kunden nicht anhand der Erfahrungen eines anderen Kunden. Die eigene Sicherheitskompetenz bleibt der Wettbewerbsvorteil des Kunden.

Diese sichere Isolierung ist fest in die Torq-Architektur integriert sie wird nicht über eine Konfigurationseinstellung aktiviert. Jedes Torq SOC Brain passt sich kontinuierlich an die individuelle Risikotoleranz, die betrieblichen Abläufe und die Einschätzungen der Analysten des jeweiligen Unternehmens an und bleibt dabei vollständig privat und unter dessen Kontrolle.

Das Torq SOC Brain wurde von Anfang an für sicherheitsbewusste Unternehmen konzipiert und ermöglicht nachvollziehbare Entscheidungen, eine auf Vertrauen basierende Automatisierung unter menschlicher Aufsicht sowie vollständig überprüfbare Ergebnisse. Seine Architektur entspricht den von Sicherheitsverantwortlichen geforderten Grundsätzen der Transparenz, Governance und menschlichen Kontrolle und unterstützt gleichzeitig neue regulatorische Anforderungen, darunter das EU-KI-Gesetz.

"Der Unterschied bei Torq SOC Brain besteht darin, dass es nicht nur das SOC eines Kunden automatisiert, sondern kontinuierlich lernt, wie diese Organisation arbeitet", sagte Smadari. "Es versteht die Entscheidungen der Analysten, berücksichtigt jahrelange Untersuchungserfahrungen und passt sich zunehmend dem individuellen Risikomanagementansatz jeder Organisation an. Das bedeutet weniger sich wiederholende Überprüfungen, konsistentere Entscheidungen und größeres Vertrauen, dass die KI Entscheidungen genauso trifft, wie es das Sicherheitsteam tun würde. Ebenso wichtig ist, dass all diese Lernprozesse innerhalb der Umgebung des Kunden stattfinden. Seine Daten, sein Urteilsvermögen und sein operatives Fachwissen bleiben ausschließlich in seinem Besitz, während die Plattform jeden Tag intelligenter wird. So sieht ein wirklich selbstlernendes KI-SOC aus."

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit der Torq AI SOC-Plattform. Torq versetzt Unternehmen in die Lage, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise zu klassifizieren, zu untersuchen und darauf zu reagieren und das in großem Maßstab. Zum Kundenstamm von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull Bear), Informatica, Kyocera, Lego, Procter Gamble, Prudential, Siemens, Telefónica, Uber, Valvoline, Virgin Atlantic und Wiz.

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