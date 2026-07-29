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Die XRP Prognose kämpft am 28. Juli mit einem Kurs von 1,06 Dollar, nachdem der Token in den letzten 24 Stunden mehr als vier Prozent verloren hat. Der CLARITY Act steht nur noch eine Klausel vor der Verabschiedung, nachdem Präsident Trump der umstrittenen Ethikklausel zugestimmt hat. Trotzdem drückt die Marktstimmung den Kurs weiter nach unten, und der Fear and Greed Index steht bei 29. Wal-Wallets haben ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt, doch der Kurs reagiert nicht. Entscheidet sich der Kurs am Gesetzestext oder an einem ganz anderen Einstieg?

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und Kursverfall bei 1,06 Dollar

Der CLARITY Act hat seinen bisher größten Fortschritt erzielt, nachdem Präsident Trump laut Yahoo Finance der Ethik-Klausel zugestimmt hat, die den Gesetzentwurf monatelang blockierte. Eine einzige Durchsetzungsklausel trennt das Gesetz noch von einer Abstimmung im Senat, und die Frist läuft am 7. August aus. XRP sprang daraufhin kurzzeitig auf 1,15 Dollar, fiel aber am 28. Juli auf 1,06 Dollar zurück und verzeichnete ein Wochenminus von fast acht Prozent. Polymarket beziffert die aktuelle Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 auf nur noch 42 Prozent.

Die Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,47 Milliarden Dollar eingesammelt, und in der Woche vom 13. bis 17. Juli flossen 105 Millionen Dollar netto zurück. Goldman Sachs hält Positionen über 153,8 Millionen Dollar verteilt auf vier verschiedene XRP-ETFs. Standard Chartered kürzte das Jahresziel von 8,00 auf 2,80 Dollar und beschnitt die Erwartungen um 65 Prozent. Laut wallstreet-online haben Wal-Wallets ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt, während kleine Adressen verkaufen.

Die Binance-Reserven für XRP sind laut CryptoQuant auf 2,61 Milliarden Token gefallen und erreichten damit den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 1,16 Dollar bei einer Spanne von 1,07 bis 1,24 Dollar. Die XRP Prognose bleibt an einen Gesetzestext gebunden, dessen Zeitplan kein einzelner Anleger kontrolliert. Von 1,06 Dollar auf das gesenkte Ziel von 2,80 Dollar wären es 2,6x, und genau diese Begrenzung lenkt Kapital in Einstiege, bei denen ein eigenes Katalysator-Ereignis den Preis bestimmt.

Pepeto und die XRP Prognose im Vergleich der Katalysatoren

Während die XRP Prognose auf eine Senatsabstimmung wartet, deren Ausgang niemand garantieren kann, baut ein Presale-Projekt seinen eigenen Katalysator. Der eingebaute Risk Scorer von Pepeto prüft jeden Token-Vertrag auf versteckte Gefahren, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, und gibt damit eine Schutzebene, die im offenen Markt kaum existiert. Die Bridge ermöglicht gebührenfreie Transfers zwischen drei großen Netzwerken, und PepetoSwap wickelt Trades ab, ohne eine Handelsgebühr zu erheben.

Ein ehemaliger Binance-Experte führt die Listing-Strategie des Projekts, und das Team hat den Presale mit Werkzeugen gestartet, die bereits funktionieren, statt auf einer Roadmap zu stehen. SolidProof hat sämtliche Verträge vor dem Start des Presales einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und bestätigt, dass der Code den Anforderungen eines öffentlichen Token-Verkaufs entspricht. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, obwohl Bitcoin-ETFs gleichzeitig massive Kapitalabzüge verzeichneten.

Die Wallets, die während dieser Angstphase in Pepeto eingestiegen sind, handeln nach demselben Überzeugungsmuster, das sich bei den XRP-ETF-Käufern zeigt, nur in einem deutlich früheren Stadium. Marktbeobachter sehen Vervielfachungen von 150x oder mehr vom Presale-Preis, denn die Kursgeschichte des Pepe-Coins zeigt, was ein Listing bei einem Token mit 420 Billionen Einheiten bewirken kann. Der Ripple-Token bietet von 1,06 Dollar aus bestenfalls 2,6x bis zum gesenkten Kursziel, und der Presale setzt dagegen auf eine andere Gleichung, bei der ein einziges Listing die gesamte Distanz in einem Schritt überbrücken kann.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an einem Gesetz, das eine Klausel von der Abstimmung entfernt ist, doch Polymarket gibt der Verabschiedung weniger als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Von 1,06 Dollar auf das Kursziel von 2,80 Dollar liefert der Token 2,6x, und für diese Rendite braucht es einen Senatsbeschluss, den niemand terminieren kann.

Pepeto hat mit einem geprüften Presale und funktionierenden Werkzeugen einen eigenen Katalysator geschaffen, der nicht von Politikern abhängt. Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar ist während der schlimmsten Angstphase des Jahres eingeflossen, und das erwartete Listing verwandelt diese frühen Positionen in Resultate. Wer den Ripple-Ausblick verfolgt und den Presale daneben nicht prüft, übersieht den Einstieg, den das Listing dauerhaft vom Markt nehmen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht die XRP Prognose nach dem CLARITY-Durchbruch?

XRP notiert bei 1,06 Dollar, und Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Jahresziel. Der CLARITY Act ist eine Klausel von der Abstimmung entfernt, doch Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung auf nur 42 Prozent. Ein Senatsvotum vor dem 7. August gilt als entscheidend für die kurzfristige Richtung.

Was bietet Pepeto im Vergleich zur XRP Prognose?

Pepeto bietet einen von SolidProof geprüften Presale mit Cross-Chain-Bridge und Risk Scorer. Das erwartete Listing dient als eigener Katalysator. Der Presale läuft auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com und hat Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.