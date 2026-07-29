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XRP notiert am Dienstag bei rund 1,05 Dollar und hat allein binnen eines Handelstages 4,44 Prozent abgegeben. Auf Wochensicht steht ein Minus von fast acht Prozent, und gegenüber dem Hoch vom Juli 2025 fehlen rund 70 Prozent. Der Grund dafür liegt nicht im Chart, sondern in Washington, wo dem CLARITY Act sieben Stimmen fehlen und die Sommerpause am 7. August beginnt. Jede XRP Prognose hängt damit an einem einzigen Termin im Kalender des Senats. Was geschieht mit dem Kurs, wenn diese Frist ohne Abstimmung verstreicht.

XRP Prognose hängt an der Stimmenrechnung im US Senat

Das Gesetz hat die längste Strecke aller Kryptovorlagen in den USA zurückgelegt. Das Repräsentantenhaus stimmte bereits im Juli 2025 zu, der Bankenausschuss des Senats folgte im Mai 2026. Für die Abstimmung im Plenum sind 60 Stimmen nötig, und laut DailyCoin liegt die Zahl der sicheren oder wahrscheinlichen Zusagen derzeit bei etwa 51. Es fehlen also weiterhin sieben Stimmen aus dem demokratischen Lager. Die republikanische Zustimmung gilt als gesichert, die demokratischen Stimmen bleiben der Knackpunkt.

Der Zeitdruck ist der eigentliche Faktor. Der Senat geht Anfang August in die Pause, und laut Legis1 ist dies das letzte realistische Fenster für eine Verabschiedung in diesem Jahr. Die neue Ethikklausel sieht ein Auslaufen im Jahr 2029 und eine Durchsetzung durch das Justizministerium vor. Drei demokratische Senatoren haben sich dennoch offen gegen die Vorlage gestellt.

Für die XRP Prognose ergibt das eine klare Rechnung mit zwei Ausgängen. Kommt das Gesetz durch, sehen Analysten 2,50 bis 3 Dollar zum Jahresende, bleibt es liegen, hält sich der Bereich zwischen 1,00 und 1,20 Dollar. Der Kurs folgt damit einem Abstimmungstermin, auf den kein Anleger Einfluss nimmt. Wer diese Abhängigkeit satt hat, schaut sich nach Positionen um, deren Zeitplan nicht in einem Parlament liegt.

Die XRP Prognose wartet auf Washington, der Pepeto Presale nicht

Ist der größte Teil des Aufwärtspotenzials bereits bei frühen Haltern gelandet, ist jener Einstieg vorbei, der Vermögen schafft. Pepeto steht auf der anderen Seite dieses Zeitstrahls, noch im Presale Fenster und kurz vor einer Binance Notierung, die jede Position in ein handelbares Börsengut verwandelt. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des originalen Pepe Coins, der dieses Vorbild bei gleicher Gesamtmenge von 420 Billionen Einheiten auf elf Milliarden Dollar Bewertung gebracht hat. Diese Zahlen erzählen die eigentliche Geschichte, nämlich welcher Einstieg heute überhaupt noch echtes Aufwärtspotenzial trägt.

Die Substanz dahinter hält die Aufmerksamkeit. Die Pepeto Börse betreibt einen Risk Scorer, der jeden Vertrag prüft, bevor Kapital ihn berührt, und schützt Wallets damit vor den Betrugsfällen, die diesen Markt 2025 Milliarden gekostet haben. Eine Brücke zwischen den Ketten überträgt Token ohne Gebühren, sodass Halter jeden bewegten Dollar behalten. Der Token liegt bei 0,000000188 Dollar, und eine wachsende Gemeinschaft hat mehr als 10 Millionen Dollar in dieses Projekt gelegt.

SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag geprüft und den vollständigen Quellcode freigegeben, bevor der Presale überhaupt öffnete. Ein ehemaliger Binance Experte im Team hat den Weg zur Notierung geplant, über den andere Presales nur reden.

Endet das Presale Fenster und startet der Handel, ersetzt der Börsenpreis den festen Einstieg dauerhaft. Analysten halten dreistellige Zuwächse für möglich, wenn sie den Werdegang des Pepe Mitgründers und das laufende Produkt von Pepeto nebeneinander legen. Wer die XRP Prognose gegen diesen Einstieg hält, sieht ein Fenster, das die Menge später teurer bezahlen dürfte. Der Preis, den diese Wallets nie wieder sehen werden, steht gerade noch offen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an Regulierung und Akzeptanz, doch beide Kräfte stecken bereits im Preis von 1,05 Dollar. Pepeto befindet sich in einer anderen Lage, weil das Presale Fenster den Einstieg noch kontrolliert und diese Kontrolle mit dem ersten Handelstag endet. Die Binance Notierung kommt unabhängig davon, wie der Senat am Ende abstimmt. Es ändert sich nur, wer zum Presale Preis dabei war und wer später den Börsenpreis zahlt. Der Abstand zwischen beiden Preisen ist der Gewinn, den ein Einstieg heute noch mitnehmen kann. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist zu sehen, wie schnell dieses Fenster schrumpft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche XRP Prognose gilt für das Jahr 2026?

Die XRP Prognose reicht von 2,50 bis 3 Dollar bei einer Verabschiedung des CLARITY Act. Ohne das Gesetz dürfte der Handel dauerhaft unterhalb der Marke von 1,20 Dollar verharren.

Weshalb positionieren sich Wallets bereits jetzt im Pepeto Presale?

Pepeto verbindet einen geprüften Risk Scorer, ein SolidProof Audit und eine bevorstehende Binance Notierung. Der Zwischenstand von mehr als 10 Millionen Dollar lässt sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com nachlesen. Anders als der Kursverlauf hängt dieser Einstieg nicht an einer Abstimmung.