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TAO steht bei rund 190 Dollar und hat in den vergangenen 24 Stunden noch einmal etwa 3 Prozent abgegeben. Der 14-Tage-RSI liegt bei etwa 26 und damit im überverkauften Bereich, während TAO unter allen wichtigen Durchschnitten und 75 Prozent unter dem Rekordhoch handelt. Genau dieser Druck macht die Bittensor Prognose vor August so heikel, denn die Grayscale-Entscheidung zum Spot-ETF steht in wenigen Wochen an. Gleichzeitig stehen im Netzwerk statt 128 nun 256 Subnet-Plätze bereit, im ersten Quartal kamen 43 Millionen Dollar Umsatz zusammen. Trägt die Nachricht den Kurs, oder ist das Kapital längst woanders?

Bittensor Prognose zwischen Subnet-Ausbau und der Grayscale-Frist

Bittensor (TAO) handelt am Dienstag bei rund 190 Dollar, was einer Bewertung von etwa 2,1 Milliarden Dollar bei 11,16 Millionen umlaufenden Token entspricht. Auf Wochensicht steht ebenfalls ein Minus, womit TAO seit Wochen keinen Boden findet. Die Obergrenze von 21 Millionen Token ist an Bitcoin angelehnt, und seit der ersten Halbierung im Dezember 2025 fällt täglich weniger neues Angebot an.

Der Robin-Ausbau verdoppelte die Zahl der Subnets von 128 auf 256 und öffnet damit Platz für neue KI-Teams. Laut CoinMarketCap erwirtschaftete das Netzwerk im ersten Quartal 2026 rund 43 Millionen Dollar aus KI-Diensten, dem stehen jedoch etwa 328 Millionen Dollar jährliche Token-Ausgabe gegenüber. Diese Lücke erklärt, warum die Bittensor Prognose trotz echter Nutzung nicht anzieht. Die Unterstützung bei 183 Dollar ist die Linie, die jetzt halten muss.

Über dem Kurs liegt die Marke von 225 Dollar, deren Rückeroberung das Bild wieder drehen würde. Für die Bittensor Prognose 2026 nennt Changelly 388 Dollar am unteren und 472 Dollar am oberen Rand, vom heutigen Niveau also mehr als eine Verdopplung. Den größten Termin im Kalender setzt der Grayscale-Antrag auf einen Spot-ETF, über den im August entschieden wird. Selbst eine Zusage ändert wenig daran, dass 2,1 Milliarden Dollar Bewertung begrenzen, wie weit ein Kurs überhaupt laufen kann. Deshalb schauen Anleger derzeit dorthin, wo die Ausgangsbasis noch klein und der Starttermin bereits gesetzt ist.

Pepeto prüft Verträge, bevor Kapital fließt, und braucht keine Grayscale-Zusage wie TAO

Diese Ausgangsbasis trägt derzeit den Namen Pepeto, und anders als bei TAO hängt hier kein Kursziel an einer Behördenentscheidung. Der Risk Scorer bewertet neue Token und markiert Warnsignale, bevor Händler Kapital einsetzen, und liefert damit eine Sicherheitsebene, die die meisten Meme-Coin-Plattformen nicht bieten. Daneben lässt die Cross-Chain-Bridge Token zwischen getrennten Blockchains wandern, ohne die Verzögerungen und Gebühren, die in schnellen Märkten die Ausführung bremsen.

Beides existiert heute und arbeitet mit voller Leistung, während das Projekt noch zu Vorverkaufspreisen gehandelt wird. Den gebührenfreien Handelsplatz baute ein ehemaliger Binance-Experte, der jene Kostenbarrieren entfernen wollte, die Händlern von Meme-Coins die Gewinne wegfressen. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, wobei ein Token 0,000000188 Dollar kostet. Kapital in dieser Größe während einer Korrektur bedeutet, dass die dahinterstehenden Wallets mit Gewinnen rechnen, die das Risiko rechtfertigen. Der KI-Sektor zieht gerade so viel Kapital an, dass sich der ganze Markt mitbewegt, und die größten Gewinne holen die Wallets, die vor der Menge da sind.

Die Sicherheitsfirma SolidProof kontrollierte sämtliche Verträge und gab sie frei, noch bevor die erste Einzahlung möglich war, sodass die Prüfung dem Kapital vorausging. Das feste Angebot von 420 Billionen Token bedeutet außerdem, dass nach dem Listing keine versteckte Verwässerung wartet.

Die offizielle Pepeto-Website führt jedes Produkt, jedes Prüfdokument und jedes Detail des Vorverkaufs auf. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angst eingestiegen sind und in der Erholung kassiert haben, und das erwartete Binance-Listing trennt die Wallets, die dabei waren, von allen, die später darüber lesen. Diese Trennung entsteht genau jetzt, solange der Preis noch bei acht Nachkommastellen steht.

Fazit

Die Bittensor Prognose hängt an der Grayscale-Frist im August und an einer Unterstützung, die bei 183 Dollar halten muss. Verdoppelte Subnets und 43 Millionen Dollar Quartalsumsatz beweisen echte Nutzung, doch 2,1 Milliarden Dollar Bewertung deckeln den Depot-Effekt. Ein Vorverkauf mit acht Nachkommastellen, einem ehemaligen Binance-Experten und mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital ist genau der Aufbau, aus dem die frühen Gewinner kamen. Wer jetzt einsteigt, reiht sich bei den Wallets ein, die vor dem erwarteten Binance-Listing positioniert waren. Jeder Tag des Zusehens dürfte den Einstiegspreis nach oben schieben und damit genau die Rendite verkleinern, die heute noch möglich wäre.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bittensor Prognose für 2026 aus?

Die Bittensor Prognose für 2026 liegt laut Changelly zwischen 388 und 472 Dollar, entscheidend bleiben die Grayscale-Frist im August und die Haltemarke bei 183 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von TAO?

Pepeto startet zum Vorverkaufspreis vor einem erwarteten Listing, TAO wartet auf eine Behörde. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.