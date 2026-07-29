FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Juli
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26
06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan 07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz
07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz
07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen
07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz
08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz
08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen
12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen
17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen
17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen
22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen
22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen
22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: ACS, Halbjahreszahlen
ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen
KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen
USA: Fortinet, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26
11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26
20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)
SONSTIGE TERMINE
13:15 DEU: Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche
DEU: Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor Online-Pk mit IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag) °
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