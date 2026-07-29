© Foto: KI-generiert mit DALL-E"Bin ich schon drin?" Mit diesem Satz steigerte 1999 das deutsche Tennisidol Boris Becker den Bekanntheitsgrad von AOL enorm. Jetzt tritt ein Börenneuling aus Italien an, um alten Marken wieder neuen Glanz zu verleihen. Mit Bending Spoons ist am 1. Juli 2026 eines der ungewöhnlichsten europäischen Technologieunternehmen an die Börse gegangen. Der Konzern kommt aus Europa: Das Unternehmen wurde 2013 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet. Kurz darauf verlegte es seinen Hauptsitz nach Mailand und gilt heute als italienischer Technologiekonzern. Bending Spoons entwickelt nicht nur eigene Anwendungen. Er kauft vor allem bekannte, häufig ins Hintertreffen geratene Digitalmarken, baut sie …
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