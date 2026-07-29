Bitcoin Prognose vor der Fed Sitzung, BTC rutscht auf 63.173 Dollar

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Die Bitcoin Prognose steht heute vor ihrem wichtigsten Termin des Monats. BTC fiel binnen 24 Stunden um 2,82 Prozent auf rund 63.173 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag noch bei 65.141 Dollar lag. Gleichzeitig beginnt in Washington die zweitägige Sitzung der US Notenbank, deren Entscheidung erst am Mittwoch fällt. Der Angst und Gier Index steht bei 29 Punkten und damit tief im Angstbereich. Dreht der Markt nach dieser Entscheidung nach oben oder folgt die nächste Etappe nach unten? Die kommenden 48 Stunden entscheiden über den Rest des Sommers.

Bitcoin Prognose 2026, BTC vor der Fed Sitzung am 28. und 29. Juli

BTC stand in der Nacht zum 28. Juli bei 63.173,20 Dollar und gab damit 2,82 Prozent innerhalb eines Tages ab, wie aus der Marktübersicht von CoinGabbar hervorgeht. Das Handelsvolumen erreichte 27,3 Milliarden Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei 1,26 Billionen Dollar. Damit rutschte der Kurs unter die Marke von 64.000 Dollar, die vergangene Woche noch als Sprungbrett galt. Der breite Kryptomarkt schrumpfte auf 2,26 Billionen Dollar und verlor dabei 1,6 Prozent.

Im Zentrum der Bitcoin Prognose steht die Sitzung des Offenmarktausschusses. Das Statement erscheint laut The Crypto Times am Mittwoch um 14 Uhr Ortszeit in Washington, die Pressekonferenz von Kevin Warsh folgt eine halbe Stunde später. Der Leitzins liegt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, und die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 25 bis 30 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte ein.

BTC erreichte am 21. Juli noch 66.910 Dollar, verlor den Großteil dieses Anstiegs aber wieder. Die Unterstützung bei 64.200 Dollar ist gefallen, darunter wartet die Zone um 62.500 Dollar. Eine Verdopplung setzt bei 1,26 Billionen Dollar Bewertung frisches Kapital in ähnlicher Größenordnung voraus. Wer mehr will als diese zwei, sucht dort, wo ein einzelnes Listing den Kurs noch wirklich bewegt.

Warum Pepeto in jede Bitcoin Prognose gehört, die auf mehr als zwei zielt

Genau diese Größenordnung steuert bereits auf ein erwartetes Binance Listing zu. Pepeto verbuchte mehr als 10 Millionen Dollar im Presale, und zwar mitten in einer Phase extremer Verkäufe über alle Werte hinweg. Kapital, das während der Angst in einen Presale fließt, trennt echte Überzeugung von kurzlebigem Hype.

Gestartet ist das Projekt als Meme Coin, doch zum ernsthaften Anwärter wurde es in dem Moment, als das Team zeigte, dass die Kernprodukte fertig und einsatzbereit sind. PepetoSwap läuft als Börse ohne Gebühren, und eine Cross Chain Bridge verbindet Token über verschiedene Netzwerke hinweg. Damit erhalten Halter Werkzeuge, die heute funktionieren, statt Versprechen auf einer Roadmap. Dahinter steht derselbe Kopf, der einen der größten Meme Coins der Geschichte mitgebaut hat und diese Erfahrung nun auf ein Token überträgt, das mehr bietet als ein Logo.

Für die Sicherheit steht SolidProof, denn jeder einzelne Smart Contract durchlief eine vollständige Kontrolle des Codes, lange vor dem Start des öffentlichen Verkaufs. Käufer treten damit nicht in ein ungeprüftes Projekt ein, sondern in eines, dessen Vertragswerk vorab von einer unabhängigen Stelle freigegeben wurde. Der Presale Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, der Gesamtbestand bei 420 Billionen Token. Analysten, die diesen Teil des Marktes verfolgen, halten nach dem Handelsstart an einer großen Börse Vielfache zwischen dem Hundertfachen und dem Dreihundertfachen des Einstiegs für möglich, und das bisher eingesammelte Kapital stützt diese Rechnung.

Neue Käufer steigen weiterhin direkt im Presale ein, doch das Fenster schließt sich, weil jede Stufe den Preis nach oben setzt. Für alle, die nach den echten Gewinnen suchen, ist das Listing der Moment, in dem aus frühen Positionen Zuwächse werden können, die Halter großer Werte mit ihrem Ziel einer Verdopplung nie erreichen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt bis Mittwoch offen, denn erst die Fed liefert das Signal, das über eine Erholung oder die nächste Etappe nach unten entscheidet. Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, während Halter großer Werte ihre Positionen schrumpfen sahen. Dieses Tempo mitten in der Angstphase belegt, dass hinter dem Presale echte Überzeugung steckt. Große Werte zielen auf eine Verdopplung, sofern alles passt, der Presale Einstieg dagegen auf ein einziges Listing Ereignis. Wer heute kauft, steht auf der Seite, die das Listing bezahlt bekommt, und wer wartet, trifft womöglich die teuerste Entscheidung des Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose 2026 vor der Fed Sitzung?

BTC notiert bei rund 63.173 Dollar und hat die Marke von 64.200 Dollar verloren. Als nächste Auffanglinie gilt der Bereich um 62.500 Dollar. Kurzfristig entscheidet die Mitteilung der Fed vom 29. Juli.

Warum taucht Pepeto in dieser Diskussion auf?

Pepeto kam während der Marktangst auf mehr als 10 Millionen Dollar. Das erwartete Binance Listing steht bevor. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.