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Beschleunigtes Wachstum für Redcare Pharmacy im zweiten Quartal: 20% Umsatzplus und höhere EBITDA-Marge; International erreicht Profitabilität.



29.07.2026 / 06:30 CET/CEST

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Beschleunigtes Wachstum für Redcare Pharmacy im zweiten Quartal: 20% Umsatzplus und höhere EBITDA-Marge; International erreicht Profitabilität. Konzernumsatz erhöht sich im Jahresvergleich um 20% auf EUR 853 Mio.

Non-Rx-Geschäft wächst um 13%, Rx um 34%.

Rx in Deutschland setzt starke Dynamik mit einem Plus von 58% fort.

Aktive Kundenbasis steigt im zweiten Quartal um 0,5 Mio. auf 14,7 Mio.

Bereinigtes EBITDA um 63% auf EUR 29,6 Mio. gestiegen; Marge verbessert sich auf 3,5%.

Angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Sevenum, die Niederlande, 29. Juli 2026. Redcare Pharmacy verzeichnete ein starkes zweites Quartal und erzielte ein Umsatzwachstum von 20% (gegenüber 18% im ersten Quartal) bei einer gleichzeitigen Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 0,9 Prozentpunkte auf 3,5%. Der Konzernumsatz stieg auf EUR 853 Mio. (Q2 2025: EUR 709 Mio.). Sowohl das Non-Rx- als auch das Rx-Geschäft wuchsen dynamisch. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 19% auf EUR 1,7 Mrd., während das bereinigte EBITDA um 62% auf EUR 44 Mio. beziehungsweise 2,6% des Umsatzes zunahm. Die aktive Kundenbasis erreichte zum Ende des Quartals 14,7 Mio., was einem Anstieg um 1,2 Mio. im Jahresvergleich und 0,5 Mio. im zweiten Quartal entspricht. Die Kundenzufriedenheit blieb hoch, mit einem Net Promoter Score (NPS) von insgesamt 74 und einem E-Rx NPS von 77. Der durchschnittliche Warenkorb legte im Jahresvergleich um 4% auf EUR 68 zu. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Q2 war erneut ein starkes Quartal für Redcare Pharmacy. Das Wachstum beschleunigte sich, das Rx-Geschäft in Deutschland setzte seine starke Dynamik fort und die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Zudem konnten wir eine weitere halbe Million aktive Kundinnen und Kunden gewinnen und damit unsere aktive Kundenbasis auf 14,7 Millionen erhöhen. Besonders hervorzuheben ist, dass unser internationales Segment erstmals ein positives EBITDA erzielt hat. Das ist ein wichtiger Meilenstein und unterstreicht die Fortschritte beim nachhaltigen Ausbau unseres Geschäfts." Starkes Wachstum im Non-Rx- und Rx-Geschäft. Auf Konzernebene stieg der Non-Rx-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf EUR 515 Mio. In Deutschland erhöhte sich der Non-Rx-Umsatz um 12% auf EUR 269 Mio. und beschleunigte sich damit gegenüber dem Wachstum von 9% im ersten Quartal 2026. Der Rx-Umsatz stieg um 34% auf EUR 339 Mio. Die Rx-Umsätze in Deutschland stiegen um 58% auf EUR 180 Mio. EUR und unterstreichen die anhaltend starke Dynamik im hohen 50-%-Bereich. In der Schweiz erhöhte sich der Rx-Umsatz um 15% auf EUR 159 Mio. Insgesamt stieg der Umsatz in der DACH-Region um 21% auf EUR 696 Mio. (Q2 2025: EUR 574 Mio.), während der Umsatz im Segment International um 17% auf EUR 158 Mio. zunahm (Q2 2025: EUR 135 Mio.). Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 3,5%. Das Bruttoergebnis stieg im zweiten Quartal 2026 auf EUR 189 Mio. (Q2 2025: EUR 169 Mio.). Die Bruttomarge lag bei 22,1%, verglichen mit 23,8% im zweiten Quartal 2025 und 21,0% im ersten Quartal 2026. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelte insbesondere den gestiegenen Anteil des Rx-Geschäfts sowie die niedrigere Bruttomarge im Non-Rx-Geschäft wider. Die bereinigten Vertriebskosten beliefen sich auf EUR 136 Mio., was 16,0% des Umsatzes entspricht, verglichen mit EUR 130 Mio. und 18,4% im Vorjahresquartal. Die Verbesserung der Kostenquote war vor allem auf effizientere Marketingausgaben und Skaleneffekte zurückzuführen. Die bereinigten Verwaltungskosten lagen bei EUR 23 Mio. beziehungsweise 2,7% des Umsatzes, verglichen mit EUR 20 Mio. und 2,9% im zweiten Quartal 2025. Infolge dieser Entwicklung stieg das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 2026 um 63% auf EUR 30 Mio., während sich die bereinigte EBITDA-Marge von 2,6% auf 3,5% verbesserte. Im Segment DACH erhöhte sich das bereinigte EBITDA von EUR 20 Mio. auf EUR 28 Mio. und die Marge stieg von 3,5% auf 4,0%. Das Segment International erreichte erstmals ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 1,4 Mio., nach EUR -2 Mio. im Vorjahresquartal. Die Marge verbesserte sich von -1,5% auf 0,9%. Angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Redcare Pharmacy bestätigt ihre erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Konzernumsatzwachstum von 15% bis 17%.

Non-Rx-Umsatzwachstum von 10% bis 12%.

Rx-Umsatz in Deutschland von EUR 680 Mio. bis EUR 720 Mio., entsprechend einem Wachstum von 35% bis 43%.

Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% Umsatzverteilung. EUR Mio. Q2 2025 Q2 2026 Wachstum H1 2025 H1 2026 Wachstum Konzernumsatz 709 853 20% 1.426 1.703 19% DACH Rx-Umsatz 252 339 34% 486 655 35% Davon Deutschland 114 180 58% 222 348 57% Davon Schweiz 138 159 15% 264 308 17% Non-Rx-Umsatz 322 357 11% 671 734 9% International Non-Rx-Umsatz 135 158 17% 270 314 16%

Profitabilität. EUR Mio. Q2 2025 Q2 2026 H1 2025 H1 2026 EBITDA 17 29 24 43 Bereinigtes EBITDA 18 30 27 44 Bereinigte EBITDA-Marge 2,6% 3,5% 1,9% 2,6% EBITDA DACH 19 28 29 45 Bereinigtes EBITDA DACH 20 28 30 46 Bereinigte EBITDA-Marge 3,5% 4,0% 2,6% 3,3% EBITDA International (3) 1 (4) (3) Bereinigtes EBITDA International (2) 1 (3) (2) Bereinigte EBITDA-Marge (1,5)% 0,9% (1,2)% (0,7)%

Bevorstehende Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Datum Veröffentlichung / Veranstaltung 29. Oktober 2026 Zwischenmitteilung Q3 2026

Redcare Pharmacy wird künftig auf die Veröffentlichung vorläufiger Quartalsmitteilungen verzichten. Einzige Ausnahme bleibt ein jährliches Trading Update im Januar. Sämtliche finanziellen und operativen Informationen werden gemeinsam an einem Termin veröffentlicht. Investor Relations-Kontakt:

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press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services - dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.



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