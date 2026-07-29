Bad Wimpfen (ots) -Bei sommerlichen Temperaturen kühlt Lidl die Preise ab: Bundesweit sinken die Preise für insgesamt 16 Produkte - zum Beispiel für Sonnenmilch, Grillfleisch oder auch Olivenöl, um bis zu 23 Prozent.Pünktlich zur nächsten hochsommerlichen Hitzewelle sorgt Lidl in Deutschland für eine erfrischende Abkühlung am Regal und senkt die Preise für zahlreiche Sommer- und Grillartikel seiner Eigenmarken Cien, Grillmeister, Primadonna, Kania und Massari.So werden die Verbraucher beim Testsieger-Sonnenspray für Kinder mit Lichtschutzfaktor 50 (250 ml)* ab sofort um bis zu 23 Prozent entlastet und zahlen nur noch 3,95 Euro (Grundpreis: 14,75 Euro/Liter) statt bisher 5,19 Euro. Auch beim Grillgut purzeln die Preise: Die Merguez-Bratwurst gibt es in der 360-Gramm-Packung 50 Cent günstiger für 4,99 Euro (Grundpreis: 13,86 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro im Kühlregal. Die passende rauchige Barbecuesauce kostet künftig statt 1,49 Euro (Grundpreis: 5,17 Euro/Liter) nur noch 1,19 Euro. Und für die feine Sommerküche geht es schließlich beim Öl preislich kräftig nach unten: Das hochwertige Olivenöl extra nativ D.O.P. Terra di Bari (500 ml) reduziert sich um einen Euro auf 6,99 Euro (Grundpreis: 13,98 Euro/Liter) statt 7,99 Euro (minus 12,5 Prozent). Abgerundet wird die sommerliche Preissenkung durch den Rosa L'Aperitivo Spritz (750 ml), der ab sofort für nur noch 1,49 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/Liter) statt bisher 1,79 Euro erhältlich ist.Dass Verbraucher beim Preisführer am meisten sparen, bestätigt auch die jüngste Auszeichnung von ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität: Basierend auf u. a. über 24.000 Kundenurteilen belegt Lidl mit hervorragenden 96,3 von 100 Punkten den ersten Platz in der Kategorie Lebensmittel-Discounter als 'Deutschlands Spar-Champion 2026'**. Als erster Lebensmittelhändler hat Lidl zudem historisch bestehende, regionale Preisunterschiede komplett aufgelöst. Von Hamburg bis München können sich Kunden auf ein und denselben günstigen Lidl-Preis verlassen. Das schafft absolute Preistransparenz und beweist einmal mehr: Lidl lohnt sich.Diese Artikel werden ab sofort deutschlandweit günstiger:- Cien Transparentes Sonnenspray LSF30/LSF50+ sort., 200 ml, neu 2,95 Euro (Grundpreis: 14,75 Euro/Liter) statt 3,55 Euro- Cien Sun Sonnencreme für Kinder LSF50 OSP/OC, 100 ml, neu 1,95 Euro (Grundpreis: 19,50 Euro/Liter) statt 2,19 Euro- Cien Sonnenspray für Kinder LSF50, 250 ml, neu 3,95 Euro (Grundpreis: 15,80 Euro/Liter) statt 5,19 Euro- Cien Sun Aprés Sun Aloe Vera Gel & Intensiv sort., 250 ml, neu 1,55 Euro (Grundpreis: 6,20 Euro/Liter) statt 1,95 Euro- Grillmeister Grillholzkohlebriketts PEFC, 5000 g, neu 4,69 Euro (Grundpreis: 0,94 Euro/Kilogramm) statt 5,79 Euro- Grillmeister Grillholzkohlebriketts FSC, 5000 g, neu 4,69 Euro (Grundpreis: 0,94 Euro/Kilogramm) statt 5,79 Euro- Grillmeister Grillkohlebriketts, 5000 g, neu 4,69 Euro (Grundpreis: 0,94 Euro/Kilogramm) statt 5,79 Euro- Grillmeister Putenbrustschnitzel mariniert sort., 550 g, neu 5,49 Euro (Grundpreis: 9,98 Euro/Kilogramm) statt 5,79 Euro- Grillmeister Putenhacksteaks, 720 g, neu 5,99 Euro (Grundpreis: 8,32 Euro/Kilogramm) statt 6,49 Euro- Grillmeister Bauchscheiben gewürzt sort., 700 g, neu 5,29 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/Kilogramm) statt 5,59 Euro- Grillmeister Merguez Bratwurst, 360 g, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 13,86 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Grillmeister Berner Würstchen sort., 250 g / 300 g, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 9,16 Euro / 7,63 Euro/Kilogramm) statt 2,59 Euro- Primadonna Olivenöl extra nativ D.O.P. Terra di Bari, 500 ml, neu 6,99 Euro (Grundpreis: 13,98 Euro/Liter) statt 7,99 Euro- Primadonna Aromatisierte Olivenöle extra nativ sort., 250 ml, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 11,96 Euro/Liter) statt 3,49 Euro- Kania Grill-/Barbecuesauce sort., 230 ml, neu 1,19 Euro (Grundpreis: 5,17 Euro/Liter) statt 1,49 Euro- Grillmeister Grilltaler sort., 280 g, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 8,18 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro- Grillmeister Grillkäse High Protein sort., 150 g, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 11,93 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro- Massari Rosa L'Aperitivo Spritz, 750 ml, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/Liter) statt 1,79 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).* Quelle: https://www.test.de/Sonnencreme-Kinder-Test-4722079-0/ / Cien Sun Sonnenspray für Kinder LSF 50 (Ausgabe 07/2026, Bewertung GUT (1,6))** Quelle: https://disq.de/spar-champions.htmlWeitere Informationen:Die Auszeichnung "Deutschlands Spar-Champions 2026" ist das Ergebnis einer Meta-Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv. Untersucht wurde der Zeitraum der letzten vier Jahre (Basis: 106 Studien, Kundenbefragungen und je nach Kategorie weitere Datensätze von Branchenexperten). Insgesamt wurden in 33 Kategorien die Unternehmen mit dem besten Preisniveau ausgezeichnet. Die Grundlage bildeten über 24.000 Kundenurteile zur Zufriedenheit mit deren Preisen sowie über 5.100 Preisdaten von 236 Unternehmen. Lidl belegt in der Kategorie Lebensmittel-Discounter von sieben untersuchten Unternehmen den 1. Platz.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6323163