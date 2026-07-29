Die Ölpreise haben ihre Verluste am Dienstag ausgeweitet. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, der nach dem Ende der US-Angriffsserie am vergangenen Wochenende eingesetzt hatte. An den Märkten wächst die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 86,98 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 1,56 Prozent gegenüber dem Vortag. Noch am Freitag hatte der Preis zeitweise über der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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