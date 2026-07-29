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Stabilus SE und Synapticon schließen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter



29.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Stabilus SE und Synapticon schließen strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter Stabilus und Synapticon planen Serienfertigung für integrierte Aktuatoren für Gelenke humanoider Roboter, die unter beiden Marken vertrieben werden sollen Produktionsstart in Stabilus-Werken in Europa in Kleinserie für 2027 geplant -Großserienfertigung bereits ab 2028 in Nordamerika Stabilus bringt automobile Industrialisierungs- und Fertigungskompetenz ein; Synapticon steuert zertifizierte funktionale Sicherheit und langjährige Robotik- und Motion-Control-Expertise bei Attraktiver Wachstumsmarkt: Bis 2035 wird für humanoide Roboter ein weltweites Marktvolumen von rund 38 Mrd. US-Dollar erwartet; bereits ab 2030 sollen jährlich mehr als 250.000 Einheiten ausgeliefert werden Koblenz, 29. Juli 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat mit der Synapticon GmbH, einem Spezialisten für integrierte Antriebstechnik und funktionale Sicherheit in der Robotik, eine strategische Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam entwickeln und fertigen die beiden Unternehmen eine Produktlinie integrierter Aktuatoren für humanoide Roboter und weitere Robotik-Anwendungen. Die Produkte sollen unter beiden Marken vertrieben werden. Die neu geschlossene Partnerschaft baut auf einer langjährigen Verbindung auf: Bereits seit 2021 ist Stabilus über einen Minderheitsanteil an Synapticon beteiligt. Die strategische Partnerschaft mit Synapticon ist die konsequente Fortsetzung des Ausbaus des Automatisierungs- und Robotikgeschäfts von Stabilus. Die gemeinsame Produktlinie deckt humanoide Gelenke über viele Größenklassen ab - vom Kopf- und Handgelenk bis zu Hüfte und Knie. Die Fertigung wird von Beginn an auf hohe Stückzahlen ausgelegt, nach dem Vorbild automobiler Fertigungs- und Qualitätsstandards. Der Produktionsstart ist für 2027 in Stabilus-Werken in Europa in Kleinserie geplant. Bereits im Jahr 2028 soll der Hochlauf zur Großserienfertigung in Nordamerika erfolgen. Die Fertigung erfolgt damit in unmittelbarer Nähe zu vielen führenden Herstellern humanoider Roboter. Die Produktionslinien sind so ausgelegt, dass die Kapazitäten entsprechend der Marktnachfrage erweitert werden können. Die Rollen der Partner ergänzen sich ideal: Synapticon liefert die Intelligenz des Aktuators - Software, Antriebstechnologie, Elektronik, Sensorik und zertifizierte funktionale Sicherheit (SIL3/PLe). Mit seiner KI-basierten Sicherheitsarchitektur POSITRON Safety AI setzt das Unternehmen Maßstäbe für den sicheren Einsatz humanoider Roboter im direkten Arbeitsumfeld von Menschen; der integrierte Aktuator ACTILINK-JD mit POSITRON Safety AI wurde 2026 mit dem A3 Innovation Award ausgezeichnet. Stabilus bringt Mechanik-Design, Sourcing, Industrialisierung, Fertigung, Montage und Logistik ein und hat allein für die Automobilindustrie bereits Millionen elektromechanischer Aktuatoren gefertigt. Gemeinsam verbinden beide Partner Spitzentechnologie mit automobiler Industrialisierungskompetenz - und schaffen so die Grundlage für eine serienreife, weltweit skalierbare Aktuatorplattform für humanoide Roboter. David Sabet, Chief Technology Officer der Stabilus SE, sagte: "Humanoide Robotik ist einer der spannendsten Wachstumsmärkte der kommenden Dekade. Wir kennen Synapticon seit vielen Jahren und sind sicher, mit dem Unternehmen einen herausragenden Partner für unsere Expansion in die Robotik an unserer Seite zu haben. Das Unternehmen setzt in der Robotik Maßstäbe bei integrierter Antriebsintelligenz und funktionaler Sicherheit - genau die Kompetenz, die unsere Fertigungs- und Industrialisierungsexpertise ideal ergänzt und den Weg zur Serienfertigung ebnet. Unser Anspruch ist es, eine Schlüsselposition in der Antriebsebene humanoider Roboter einzunehmen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie über die etablierten Märkte hinaus." Der Markt für humanoide Robotik entwickelt sich derzeit von der Technologieerprobung hin zu ersten industriellen Anwendungen. Für den breiten Einsatz in Produktion und Logistik müssen die Systeme künftig in großen Stückzahlen, mit gleichbleibend hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Kosten gefertigt werden - Anforderungen, die Stabilus aus Jahrzehnten der automobilen Serienfertigung bestens kennt. Eine zentrale Rolle in der Robotik kommt dabei der Antriebstechnik zu: Mit durchschnittlich bis zu 30 Antriebsgelenken je Roboter und einem Anteil von rund der Hälfte am gesamten Materialwert sind Aktuatoren die wertintensivste Komponentengruppe humanoider Roboter. Ihre Präzision, funktionale Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit bestimmen maßgeblich über Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Systeme. Das Marktpotenzial ist erheblich: Branchenprognosen zufolge wird der Markt für humanoide Roboter bis 2035 auf rund 38 Mrd. US-Dollar wachsen. Bereits 2030 dürften jährlich mehr als 250.000 humanoide Roboter ausgeliefert werden - zunächst vor allem für industrielle Anwendungen in strukturierten Umgebungen wie der Automobilfertigung und der Logistik. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Bedeutung von Industrialisierungs- und Fertigungskompetenz für die Skalierung humanoider Robotik und bestätigt den strategischen Ansatz der Partnerschaft von Stabilus und Synapticon. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

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Tel.: +49 69 794090 27

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Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



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