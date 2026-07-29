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HAMBORNER REIT AG intensiviert Ausbau von Ladeinfrastruktur im Immobilienportfolio



29.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG intensiviert Ausbau von Ladeinfrastruktur im Immobilienportfolio Duisburg, 29. Juli 2026 - Die HAMBORNER REIT AG treibt den Ausbau zukunftsfähiger Mobilitätsangebote in ihrem Immobilienportfolio voran. Im Rahmen eines umfassenden Ausschreibungsverfahrens für die erste Ausbaustufe ihres E-Mobility-Projekts hat sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit dem europäischen Ladeinfrastruktur-Anbieter ELECTRA entschieden. Ziel des Projekts ist es, an ausgewählten Immobilienstandorten bedarfsgerechte und wirtschaftlich tragfähige Schnellladeinfrastruktur zu etablieren. Die erste Ausbaustufe umfasst 20 Einzelhandelsstandorte in verschiedenen Regionen Deutschlands. Dort sollen zunächst insgesamt 140 Schnellladepunkte entstehen. In einer weiteren Entwicklungsphase ist ein Ausbau auf bis zu 248 Ladepunkte vorgesehen. "Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren wir gezielt in die Zukunftsfähigkeit unserer Standorte. Elektromobilität entwickelt sich zunehmend zu einer relevanten Infrastrukturleistung im Einzelhandel. Durch die Integration von Schnellladeangeboten erhöhen wir die Attraktivität unserer Immobilien für Besucher, stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mieterstandorte und erschließen gleichzeitig zusätzliche Wertschöpfungspotenziale für unser Portfolio", erläutert HAMBORNER-Vorständin Sarah Verheyen. "Das Projekt ist damit ein weiterer Baustein unserer Strategie, nachhaltige und zukunftsorientierte Immobilienstandorte zu entwickeln." Der geplante Roll-out erstreckt sich im ersten Schritt unter anderem auf Einzelhandelsstandorte in Köln, Berlin, Bonn, Mannheim, Leipzig und Aachen. Damit setzt HAMBORNER erstmals einen größeren, standortübergreifenden Ansatz zur Integration von Schnellladeinfrastruktur innerhalb des eigenen Immobilienbestands um. ELECTRA setzt auf gut erreichbare Standorte, an denen sich das Laden sinnvoll mit dem Einkauf oder anderen alltäglichen Wegen verbinden lässt. Klare Preise, eine einfache Bedienung und ein verlässlicher Ladevorgang sollen dabei dafür sorgen, Schnellladen ohne Umwege und Unsicherheiten in den Alltag zu integrieren. "Die Standorte der HAMBORNER REIT AG passen sehr gut zu unserem Ansatz: Laden soll dort stattfinden, wo Menschen ohnehin Zeit verbringen. Unser Anspruch ist es, ihnen dabei ein möglichst einfaches, transparentes und zuverlässiges Ladeerlebnis zu bieten", sagt Paul Tonini, Country Manager Deutschland bei Electra. Mit der Entscheidung für ELECTRA geht das Projekt in die nächste Umsetzungsphase. In den kommenden Monaten steht die vertragliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit sowie die Vorbereitung der ersten Standorte im Fokus. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,3 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. ÜBER ELECTRA ELECTRA ist ein europaweit führender Anbieter und Betreiber von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge und revolutioniert den Alltag der Autofahrer mit schnellen und ultra-schnellen Ladezeiten. Als Marktführer in Frankreich und Belgien betreibt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2020 knapp 760 Ladeparks mit rund 4.600 Ladepunkte in zehn Ländern. Bis 2030 soll das Netz auf 15.000 Schnellladepunkte ausgebaut werden - vor allem in urbanen und periurbanen Gebieten, aber auch an wichtigen Hauptverkehrsachsen. Als eines der bestfinanzierten Ladeinfrastruktur-Unternehmen Europas mit über einer Milliarde Euro Gesamtfinanzierung hat es sich Electra zur Aufgabe gemacht, die europäische Verkehrswende durch den konsequenten Ausbau einer modernen Ladeinfrastruktur voranzutreiben. KONTAKT Christoph Heitmann

Head of Capital Markets, Financing & Sustainability

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de DISCLAIMER Diese Pressemitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbußen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



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