Neue Reichweite für das Drohnengeschäft ZenaTech übernimmt Vermessungsspezialisten

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ZenaTech setzt den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Geschäfts fort. Das Unternehmen hat BA Land Professionals LLC aus Dayton im US-Bundesstaat Ohio übernommen. Für ZenaTech ist es die 26. Transaktion in diesem Bereich und zugleich der erste Standort in Ohio.

Die Übernahme erweitert die geografische Reichweite deutlich. BA Land Professionals ist nicht nur in Ohio zugelassen, sondern auch in Kentucky, Tennessee und North Carolina. Damit erhält ZenaTech Zugang zu vier Bundesstaaten und baut seine operative Präsenz in den USA auf insgesamt zwölf Bundesstaaten aus.

Im Fokus stehen vor allem neue Geschäftsmöglichkeiten im Bauwesen, in der Infrastruktur, im Energiesektor und bei öffentlichen Bauvorhaben. ZenaTech verbindet dabei ein bestehendes Vermessungsgeschäft mit dem eigenen Angebot rund um KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Unternehmenssoftware und Quantencomputing-Lösungen.

Die regionale Breite der Übernahme verschafft dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum. Statt nur einen einzelnen Markt zu erschließen, kann ZenaTech auf einen etablierten Betrieb mit länderübergreifenden Zulassungen und bestehenden Kundenbeziehungen aufbauen.

Erfahrung und Kundenbeziehungen als Ausgangspunkt

Die Geschäftsführung von BA Land Professionals bringt insgesamt 40 Jahre Erfahrung im Vermessungswesen mit. Hinzu kommen langjährige Beziehungen zu Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Diese Basis soll ZenaTech dabei helfen, Drohnen- und LiDAR-Dienstleistungen in einer Region einzuführen, die durch rege Aktivitäten im Bau-, Infrastruktur- und Energiesektor geprägt ist.

Die Transaktion folgt der bisherigen Übernahmestrategie des Unternehmens. ZenaTech setzt auf den Aufbau eines nationalen Netzwerks aus lokalen Drone-as-a-Service-Standorten. Dabei werden bestehende Kunden, laufende Umsätze und regionale Marktkenntnisse genutzt, um neue Technologien schrittweise in etablierte Geschäftsmodelle einzubinden.

BA Land Professionals arbeitet als Full-Service-Landvermessungsunternehmen. Zum Kundenkreis zählen Unternehmen und öffentliche Auftraggeber aus den Bereichen Bauwesen, Energie, Industrie und Regierung.

Das Leistungsspektrum reicht von klassischen Land- und Bauvermessungen über topografische Vermessungen und Grenzvermessungen bis hin zu ALTA/NSPS-Vermessungen (detaillierte Grundstücks- und Grenzvermessungen nach US-Industriestandard). Ergänzt wird das Angebot durch drohnengestützte Kartierungen, LiDAR-Kartierungen (Grundstücks- und Grenzvermessungen nach den US-Standards von ALTA und NSPS) und GPS-Kontrolldienstleistungen.

Zum Einsatz kommen unter anderem robotische Totalstationen, GNSS-Instrumente (satellitengestützte Vermessungsgeräte), Drohnen und Scantechnologien. Damit verfügt das Unternehmen bereits über eine technische Grundlage, an die ZenaTech mit weiteren drohnenbasierten Anwendungen anknüpfen kann.

Ohio eröffnet ein breites Anwendungsfeld

Ohio bietet durch seine vielfältige Wirtschaftsstruktur mehrere Ansatzpunkte für den Ausbau des DaaS-Geschäfts. Bauwesen, Infrastruktur, Fertigung, Energie und Landwirtschaft schaffen ein breites Feld für wiederkehrende drohnengestützte Dienstleistungen.

ZenaTech will diese Leistungen vor allem über seine ZenaWorx-Plattform anbieten. Geplant sind Anwendungen zur Überwachung des Baufortschritts, zur dreidimensionalen Standortkartierung sowie für Landvermessung und Geomatik.

Weitere Einsatzbereiche liegen bei der Inspektion von Versorgungs- und Stromleitungen. Auch Industrieanlagen, Transportinfrastruktur sowie Öl- und Gasinfrastruktur sollen mit Drohnen überwacht werden. In der Landwirtschaft sieht das Unternehmen Potenzial für präzisere, datenbasierte Arbeitsabläufe.

Zusätzliche Chancen ergeben sich aus dem Wachstum von Rechenzentren, moderner Fertigung, Logistik und Energie in Ohio. Zusammen mit laufenden Infrastrukturinvestitionen entsteht ein Markt für technologiegestützte Dienstleistungen, die regelmäßig eingesetzt werden können.

Lokale Standorte als Basis für Skalierung

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech richtet sich an Unternehmen und Behörden. Kunden können die Leistungen nach Bedarf oder im Abonnement nutzen. Das Angebot umfasst Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Für Auftraggeber entfällt damit die Anschaffung und der eigene Betrieb von Drohnen. ZenaTech übernimmt Technik, Durchführung und Einsatz vor Ort.

Der Ausbau des Netzwerks erfolgt über die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsunternehmen, die bislang noch überwiegend mit herkömmlichen Verfahren arbeiten. Bestehende Kunden und Umsätze bilden das Fundament. Darauf setzt ZenaTech neue Drohnenlösungen, zusätzliche Datendienste und automatisierte Abläufe auf.

Mit dem Standort in Ohio wächst dieses Netzwerk weiter. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine internationale Expansion fort und plant, zusätzliche Dienstleistungen und Drohnentechnologien in die bestehenden Strukturen zu integrieren.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-schliesst-mit-dem-erwerb-eines-in-vier-us-bundesstaaten-zugelassenen-landvermessungsunternehmens-aus-ohio-die-26-uebernahme-im-drone-as-a-service-bereich-ab/5219262/

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