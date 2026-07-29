© Foto: Sina Schuldt/dpaVolkswagen prüft bis zu 50.000 weitere Stellenstreichungen und Milliardenkürzungen. Gleichzeitig ziehen Elektroauto-Bestellungen an. Kann die radikale Rosskur die VW-Aktie endlich befreien?Der Autosektor bleibt durch chinesische Wettbewerber und steigende Kosten belastet. Volkswagen treibt jedoch den Abbau von Fixkosten voran. Die Maßnahmen sollen ineffiziente Strukturen beseitigen und die Margen der Kernmarken verbessern. China bleibt laut Berenberg eine Herausforderung. Das Abwärtsrisiko sei im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern aber gesunken. Die Erwartungen für 2026 und 2027 wurden bereits reduziert. Zudem bringt Volkswagen ab Ende 2026 mehr lokal entwickelte Fahrzeuge auf den …
Enthaltene Werte: DE0007664039,US38349T1060Den vollständigen Artikel lesen
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