BNB Prognose Juli 2026 nach 932-Millionen-Rekordverbrennung und ETF-Enttäuschung

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Binance hat am 17. Juli die größte Token-Verbrennung in der Geschichte von BNB durchgeführt und 1,62 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf genommen. Trotz dieses enormen Angebotsschocks handelt BNB weiterhin nahe der 570-Dollar-Marke, während der erste Spot-ETF seit seinem Start im Mai enttäuscht. Die BNB Prognose hängt nun davon ab, ob die reduzierte Umlaufmenge den Kurs durch den Widerstand bei 590 Dollar treiben kann. Diese Frage entscheidet, wie sich BNB in der zweiten Jahreshälfte 2026 entwickelt. Anleger stehen vor einer Phase, in der technische Signale und fundamentale Daten in unterschiedliche Richtungen zeigen.

BNB Prognose nach der 36. Token-Verbrennung und institutionellen Entwicklungen

Die 36. viertelsjährliche Auto-Burn-Runde hat laut CryptoBriefing genau 1.615.827 BNB-Token dauerhaft vernichtet. Der Gesamtwert dieser Verbrennung lag bei rund 932 Millionen Dollar und stellt damit einen neuen Rekord für das deflationäre Modell von BNB Chain dar. Die verbleibende Umlaufmenge sank auf etwa 133,17 Millionen Token, und das langfristige Ziel bleibt bei 100 Millionen BNB. Für das deflationäre Modell ist dieser Rekord ein klarer Impuls auf der Angebotsseite. Jede Runde verringert das verfügbare Angebot weiter und erhöht den Druck auf die Angebotsseite des Marktes.

Auf institutioneller Seite zeigt sich ein gemischtes Bild. Der VanEck Spot-ETF VBNB wurde Ende Mai an der Nasdaq gelistet, doch sein Nettoinventarwert liegt laut CryptoTimes bei nur 21,94 Dollar mit einem Verlust von 12,26 Prozent seit dem Start. Der T. Rowe Price TKNZ-ETF aus dem Juli weist BNB eine Gewichtung von elf Prozent zu. Diese neuen Produkte bringen institutionelle Aufmerksamkeit, haben den Kurs aber bisher nicht bewegt. Der VBNB-Fonds verwaltet lediglich 2,19 Millionen Dollar an Gesamtvermögen, was auf begrenzte Begeisterung bei Investoren hindeutet.

Technisch bildet BNB auf dem 12-Stunden-Chart ein inverses Kopf-Schulter-Muster mit einem Kursziel bei 647 Dollar. Die Unterstützung hält bei 560 bis 564 Dollar, während der Widerstand bei 590 Dollar getestet wird. Im ersten Halbjahr 2026 hat BNB Chain die Blockzeiten auf 450 Millisekunden gesenkt und den Durchsatz auf rund 5.200 Transaktionen pro Sekunde verdoppelt. Die BNB Prognose profitiert von diesen Verbesserungen, doch deflationäre Verbrennungen arbeiten in Quartalszyklen und brauchen Zeit, um den Kurs spürbar zu bewegen.

Pepeto baut eine Cross-Chain-Brücke für den Presale-Markt 2026

BNB hat gerade Token im Wert von 932 Millionen Dollar verbrannt und der Kurs handelt trotzdem bei 570 Dollar. Wer nicht Quartale warten will, bis sich das deflationäre Modell im Preis zeigt, braucht einen Einstieg, der sein eigenes Renditepotenzial mitbringt. Pepeto hat eine Cross-Chain-Brücke entwickelt, die verschiedene Blockchains miteinander verbindet, sodass Trader Token zwischen Netzwerken bewegen können, ohne Gebühren zu zahlen. Der Risk Scorer bewertet jeden Token vor einem Handel und gibt Käufern Daten statt Vermutungen, bevor sie Kapital einsetzen.

Diese Kombination aus einer Brücke für Bewegungen und einem Scorer für Sicherheit verwandelt Pepeto von einem Meme-Namen in einen Handelsplatz, an dem echte Werkzeuge den Preis stützen. Ein ehemaliger Binance-Experte führt das Projekt, und der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der breitere Markt in einer der schwächsten Phasen seit zwei Jahren steckte. Das gesamte Angebot umfasst 420 Billionen Token, und die Nachfrage geht weit über das hinaus, was die meisten frühen Projekte anziehen.

Die vollständige Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, was bedeutet, dass die Infrastruktur kein zukünftiges Versprechen ist, sondern ein bereits kontrolliertes Produkt. Ein erwartetes Binance-Listing richtet echte Börsenaufmerksamkeit auf den Token, bevor er den offenen Markt erreicht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt des Presales in Echtzeit. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, könnte beim Listing eine Rendite erzielen, die BNB mit seiner Milliarden-Kapitalisierung in einem Quartal nicht liefern kann.

Fazit

Die BNB Prognose weist auf eine Erholung hin, die von der Rekordverbrennung und wachsender institutioneller Präsenz getragen wird. BNB bleibt eines der am aktivsten genutzten Blockchain-Netzwerke im gesamten Markt. Doch ein Token mit einer Marktkapitalisierung von über 75 Milliarden Dollar braucht Quartale, um zweistellige Renditen zu liefern. Der Presale von Pepeto bietet einen Einstieg, bei dem das erwartete Listing das Renditepotenzial erzeugt, das etablierte Token nicht mehr bieten können. Der Presale-Preis von heute existiert morgen nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BNB Prognose für den Sommer 2026?

Analysten sehen Unterstützung bei 560 Dollar und Widerstand bei 590 Dollar, mit einem Kursziel von 647 Dollar bei einem Ausbruch über das inverse Kopf-Schulter-Muster. Die Rekordverbrennung von 932 Millionen Dollar und die H2-Roadmap mit 10.000 TPS als Ziel stützen die BNB Prognose für die kommenden Monate. Der VanEck-ETF hat den Kurs bisher nicht bewegt, doch die sinkende Umlaufmenge erhöht den Druck auf die Angebotsseite.

Warum zieht der Pepeto-Presale Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Brücke und einen Risk Scorer als funktionierende Werkzeuge vor dem Listing, geführt von einem ehemaligen Binance-Experten und geprüft durch SolidProof. Weitere Informationen finden sich auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).