Es wird wieder ungemütlicher: Die geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürften den Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex DAX rund zwei Stunden vor der Handelseröffnung um 0,6 Prozent niedriger bei etwa 25.300 Punkten.Damit könnte der Leitindex wieder in die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zurückfallen, nachdem ihm am Montag zunächst der Ausbruch nach oben gelungen war.Für Verunsicherung sorgen neue iranische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär