DJ Krones bestätigt Ziele 2026 nach Umsatz- und Gewinnplus im 2Q

DOW JONES--Krones hat im zweiten Quartal mehr verdient und dabei von leichten Anstiegen bei Umsatz und Auftragseingang profitiert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, der im MDAX notiert ist.

Im Zeitraum April bis Juni verzeichnete Krones einen operativen Gewinn EBITDA von 143,9 Millionen Euro verglichen mit 139 Millionen im Vorjahr. Erwartet worden waren 159 Millionen Euro laut Konsensschätzung von Visible Alpha.

Die entsprechende Marge betrug 10,8 Prozent nach 10,6, hier waren 11,8 Prozent geschätzt worden.

Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 70,4 Millionen Euro verglichen mit rund 70 Millionen Euro, er lag unter den erwarteten 81 Millionen.

Der Umsatz betrug 1,34 Milliarden Euro verglichen mit 1,32 Milliarden und der Konsensschätzung von 1,34 Milliarden.

Im laufenden Jahr strebt Krones weiter ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Der ROCE lag Ende Juni bei 17,7 Prozent. Krones rechnet mit Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende.

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July 29, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

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