© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaCrowdStrike könnte sich nach Einschätzung von Loop Capital als einer der größten Gewinner der kommenden Ära autonomer KI-Agenten etablieren. Die Investmentbank Loop Capital hat die Beobachtung des Cybersecurity-Unternehmens CrowdStrike mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 230 US-Dollar ausgegeben. Damit sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent gegenüber einem Kurs von 180 US-Dollar. Im Mittelpunkt der positiven Einschätzung steht die Erwartung, dass sogenannte "Agentic AI"-Systeme in den kommenden Jahren verstärkt Einzug in Unternehmen halten werden. Mit dieser Entwicklung dürften auch die Anforderungen an die Cybersicherheit deutlich steigen. …
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