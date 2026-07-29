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Dow Jones News
29.07.2026 08:03 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

RWE hat nach einem ersten Halbjahr 2026 über den Markterwartungen die Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 angehoben. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sieht er das bereinigte EBITDA in diesem Jahr nun bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro nach bislang in Aussicht gestellten 5,2 bis 5,8 Milliarden. Das bereinigte Nettoergebnis soll in einer Spanne von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro landen. Bisher hatte der Energieversorger hier mit 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro geplant. Für das bereinigte Nettoergebnis je Aktie stellt er nun 2,60 bis 3,30 (bisher 2,20 bis 2,90) Euro in Aussicht. Für das Geschäftsjahr 2027 lautet die neue Prognose nun auf ein bereinigtes EBITDA von 6,7 bis 7,3 (bisher 6,2 bis 6,8) Milliarden Euro, ein bereinigtes Nettoergebnis von 2,2 bis 2,7 (zuvor 1,9 bis 2,4) Milliarden sowie ein bereinigtes Nettoergebnis je Aktie von 2,80 bis 3,50 (bisher 2,70 bis 3,40) Euro. Für das erste Halbjahr wies RWE nach vorläufigen Berechnungen ein bereinigtes EBITDA von 3,011 Milliarden Euro, ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,257 Milliarden und ein bereinigtes Nettoergebnis je Aktie von 1,77 Euro aus. Damit übertraf der Essener Konzern nach eigenen Angaben die Erwartungen des Marktes. Insbesondere die Segmente Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung hätten aufgrund einer starken operativen Performance ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt und daneben von positiven Einmaleffekten profitiert. Für das zweite Halbjahr erwarte das Unternehmen zusätzlich positive Ergebnisbeiträge aus der aufgestockten Amprion-Beteiligung sowie höheren Commodity-Preisen. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr sollen am 13. August veröffentlicht werden.

TAGESTHEMA II

Die anstehende Sitzung der US-Notenbank ist eine der am wenigsten vorhersehbaren seit Jahren. Ein neuerlicher Ölpreisschock und eine falkenhafte Fraktion unter den Notenbankern, die auf Zinserhöhungen drängt, prallen auf verhaltenere Inflationsdaten, die eher für eine Zinspause sprechen. Und an der Spitze der Behörde steht ein neuer Vorsitzender, der bislang keinerlei Hinweise darauf gegeben hat, zu welcher Seite er neigt. Die Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am Mittwoch um 20.00 Uhr (MESZ), eine halbe Stunde später beginnt die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh. Aktuell liegt das Leitzinsniveau bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Warsh hat in den vergangenen zwei Monaten wiederholt zugesagt, die Preisstabilität wiederherzustellen und Investoren den Zahn zu ziehen, die Fed habe sich stillschweigend mit einer höheren Inflation abgefunden. Wie das aktuelle Zinsniveau dieses Ziel erreichen soll, hat er jedoch nicht erläutert. Die Notenbanker, die für eine Zinserhöhung plädieren, treten besonders nachdrücklich auf. Einige von ihnen gelten als Kandidaten für eine Gegenstimme, sollte die Fed die Zinsen unverändert belassen. Einige einflussreiche Währungshüter deuteten bereits an, dass sie zwar zu einer Zinspause neigten, eine straffere Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf jedoch unterstützen könnten. Eine Pause würde die Debatte somit womöglich nur in den September verschieben und wenig klären.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS): 

.                 PROG  PROG  PROG 
2. QUARTAL            2Q26  ggVj  Zahl   2Q25 
Umsatz             20.249  +26%  20  16.068 
EBIT bereinigt          2.187  +38%  20   1.580 
EBIT               2.168  +90%  20   1.144 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  1.589 +117%  20    732 
Ergebnis je Aktie         1,97 +112%  20   0,93 
Free Cashflow*           985   --  20  -1.300 
-*vor Kundenfinanzierungen

DEUTSCHE BANK (7:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrags-Relation und Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.                 PROG PROG PROG 
2. QUARTAL             2Q26 ggVj Zahl   2Q25 
Erträge              8.089  +4%  13  7.804 
-Investmentbank          2.891  +8%  13  2.687 
-Fixed Income & Currencies    2.399  +7%  12  2.247 
Aufwand-Ertrags-Relation      66,0  --  12   63,6 
Risikovorsorge           476 +13%  13   423 
Eigenkapitalrendite (RoTE)     9,5  --   9   10,1 
Ergebnis vor Steuern       2.272  -6%  13  2.421 
Ergebnis nach Steuern       1.625  -6%  12  1.733 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   1.577  -7%  12  1.687 
Ergebnis je Aktie verwässert    0,72 +49%   8   0,48

PORSCHE AG (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr ( Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.                 PROG  PROG PROG 
1H                 1H26  ggVj Zahl  1H25 
Umsatz              17.118  -6%   8 18.157 
Operatives Ergebnis        1.229  +22%   7  1.007 
Operative Umsatzrendite       7,2   --  --   5,5 
Ergebnis nach Steuern/Dritten    871  +20%   6   724 
Ergebnis je Vorzugsaktie      0,96  +20%   6  0,80 
Netto-Cashflow Automobile      893 +127%   3   394

AUTO1 (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.            PROG PROG PROG 
2. QUARTAL        2Q26 ggVj Zahl 2Q25 
Umsatz         2.323 +18%   6 1.971 
Bruttogewinn       277 +20%   6  231 
EBITDA bereinigt      57 +35%   6  42 
EBITDA-Marge bereinigt  2,5  --   6  2,1 
Ergebnis nach Steuern   24 +54%   6  16

Weitere Termine:

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analysten- und PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR 

-DE 
  08:00 Import-/Exportpreise Juni 
     Importpreise 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj 
 
-ES 
  09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 
     1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 
 
-US 
  16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
 
  20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        25.478,00  -0,4 
E-Mini-Future S&P-500   7.460,00  -0,1 
E-Mini-Future Nasdaq-100 27.814,00  -0,4 
Topix (Tokio)       3.961,75  -0,1 
Hang-Seng (Hongk.)    25.646,18  +1,3 
Shanghai-Comp.       3.828,91  +0,4 
 
 
Dienstag: 
INDEX        zuletzt +/- % 
DAX        25.464,01  +0,4 
DAX-Future    25.610,00  +0,4 
MDAX       32.395,32  +0,9 
TecDAX       3.837,11  +0,7 
SDAX       18.352,55  +0,4 
Euro-Stoxx-50   6.289,51  +0,1 
Stoxx-50      5.439,22  +0,3 
XDAX       25.530,20  +0,3 
Dow-Jones     52.747,32  +1,0 
S&P-500      7.428,78  +0,2 
Nasdaq Composite 24.876,91  -0,2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Die Nachrichtenlage sei fast identisch zum Vortag. KI-orientierte Werte sind weiter auf dem Rückzug, in Europa steht fast ausschließlich die Berichtssaison im Fokus, belasten dürfte derweil ein neuerlicher Anstieg im Ölpreis. Wegweisend wird am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein. Die Mehrheit des Marktes rechnet mit unveränderten Sätzen. Klar im Fokus steht aber die Kommunikation der Fed über ihre künftige Zinsrichtung, denn der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh will keine vorausschauenden Aussagen mehr treffen. Dies dürfte am Markt viel Raum für Diskussionen geben und könnte für erhöhte Volatilität bei Anleiherenditen sorgen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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