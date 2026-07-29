Corning übertrifft die Erwartungen deutlich. Trotzdem bricht die Aktie ein. Der Ausblick verfehlt den Konsens nur hauchdünn - doch nach 58 Prozent Kursplus reicht das bereits. Corning übertraff im zweiten Quartal die Erwartungen und hob seine langfristigen Wachstumsziele kräftig an. Trotzdem bracht die Aktie im um fast 20 Prozent ein. Nach einem Kursanstieg von mehr als 58 Prozent seit Jahresbeginn verzeiht der Markt selbst kleinste Abweichungen nicht mehr. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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