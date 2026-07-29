Laut einer neuen Umfrage zählt KI für Marketingentscheider zu den wichtigsten strategischen Themen. Viele Projekte kommen jedoch nicht über den Pilotmodus hinaus und scheitern. Was Unternehmen anders machen, die Künstliche Intelligenz wirklich erfolgreich in der Organisation verankern. Der KI-Hype in Marketing und Vertrieb scheint grenzenlos; gefühlt dreht sich jede Teamdiskussion oder Strategierunde um Künstliche Intelligenz. Die Befragung von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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