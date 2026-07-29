The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2026
ISIN Name
XS2035473XXX PHIL.MO.INT. 19/26
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR. IHS 18/26
XS1654229XXX GRAND CITY PROP.17/26 MTN
US83304AAXXX SNAP 19/26 CV
US02156BAXXX ALTERYX 19/26 CV
DE000AAR0XXX AAREAL BANK MTN.HPF.S.235
DE000LB13XXX LBBW SZA NH 20/26
XS2468390XXX ATHORA NETH. 22/32 FLR
XS2399476XXX GLOBE TELEC D. 21/UND FLR
IT0005454XXX ITALIEN 21/26
XS2320544XXX ICBCIL F. C. 21/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18
US345370BXXX FORD MOTOR CO. 2026 01.08
DE000HLB1XXX LB.HESS.THR. IHS 16/26
XS2617256XXX PROCTER+GAMB 23/26
XS2581381XXX TC ZIRAAT BK 23/26 MTN
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 22/26
US064159QXXX BK NOVA SCOTIA 19/26
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1802
US20602DAXXX CONCENTRIX 23/26
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 23/26 REGS
US857477CXXX STATE STREET 23/26 FLR
US857477CXXX STATE STREET 23/26
AT0000A35XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
US816851BXXX SEMPRA 23/26
CA135087RXXX CANADA 24/26
AT0000A3DXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2026
ISIN Name
XS2035473XXX PHIL.MO.INT. 19/26
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR. IHS 18/26
XS1654229XXX GRAND CITY PROP.17/26 MTN
US83304AAXXX SNAP 19/26 CV
US02156BAXXX ALTERYX 19/26 CV
DE000AAR0XXX AAREAL BANK MTN.HPF.S.235
DE000LB13XXX LBBW SZA NH 20/26
XS2468390XXX ATHORA NETH. 22/32 FLR
XS2399476XXX GLOBE TELEC D. 21/UND FLR
IT0005454XXX ITALIEN 21/26
XS2320544XXX ICBCIL F. C. 21/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/18
US345370BXXX FORD MOTOR CO. 2026 01.08
DE000HLB1XXX LB.HESS.THR. IHS 16/26
XS2617256XXX PROCTER+GAMB 23/26
XS2581381XXX TC ZIRAAT BK 23/26 MTN
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 22/26
US064159QXXX BK NOVA SCOTIA 19/26
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1802
US20602DAXXX CONCENTRIX 23/26
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 23/26 REGS
US857477CXXX STATE STREET 23/26 FLR
US857477CXXX STATE STREET 23/26
AT0000A35XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
US816851BXXX SEMPRA 23/26
CA135087RXXX CANADA 24/26
AT0000A3DXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
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