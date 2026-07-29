Ethereum Kurs heute, ETH scheitert an 2.000 Dollar und BitMine kauft zu

Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs scheiterte am Montag bei 1.980 Dollar an der langfristigen Abwärtstrendlinie und notiert jetzt bei rund 1.873 Dollar. Über 30 Tage steht trotzdem ein Zuwachs von rund 24 Prozent, während Bitcoin nur acht Prozent schaffte. BitMine stockte in derselben Woche erneut auf und hält jetzt so viel ETH wie nie zuvor, obwohl der Kurs deutlich abrutschte. Hält die Unterstützung bei 1.850 Dollar, oder kauft ein einzelnes Unternehmen gerade in eine Erschöpfung hinein? Der Ethereum Kurs liefert in dieser Woche die klarste Antwort seit Monaten.

Ethereum Kurs überholt Bitcoin und zieht institutionelles Kapital an

Der Kurs lag am Dienstag bei rund 1.873 Dollar, nachdem Ether im frühen Asienhandel 3,6 Prozent verloren hatte. Das Montagshoch von 1.980 Dollar war der höchste Stand seit knapp zwei Monaten. Das Verhältnis von ETH zu BTC hält sich bei etwa 0,03, dem höchsten Niveau seit drei Monaten, und Tom Lee sieht darin laut CoinDesk ein Signal für festere Kurse.

Die größte Nachfrage hinter dem Ethereum Kurs kommt aus einer einzigen Bilanz. BitMine erwarb in der vergangenen Woche 9.946 ETH und hält nun 5.787.414 Token, beim aktuellen Kurs rund 10,8 Milliarden Dollar wert. Damit kontrolliert das Unternehmen etwa 4,8 Prozent des Umlaufangebots, nur 0,2 Punkte unter dem eigenen Ziel. Parallel kaufte BitMine 6,1 Millionen eigene Aktien zurück, die Aktie legte danach mehr als fünf Prozent zu.

Auch die Fonds kaufen wieder, denn laut FXStreet flossen den Spot-ETFs vergangene Woche 103,9 Millionen Dollar zu, die dritte positive Woche in Folge. Trotzdem steht der Ethereum Kurs rund 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Eine Verdopplung von hier verlangt weitere 226 Milliarden Dollar an neuem Geld, und selbst ein Käufer wie BitMine bewegt dabei nur Bruchteile. Immer mehr Anleger fragen deshalb, wo ein größeres Vielfaches noch entstehen kann.

Pepeto sammelt bereits das Kapital ein, das sich vor der Stimmung bewegt

Was institutionelles Geld jetzt zu Ethereum zieht, ist dieselbe Kraft, die frühe Presale-Einstiege wertvoll macht. Der Ethereum Kurs kämpft gerade um seine Unterstützung, doch Pepeto sammelt bereits jenes Kapital ein, das sich vor der öffentlichen Stimmung bewegt. Genau dieser Unterschied im Timing erklärt, warum die Diskussion über den Presale im Moment lauter geführt wird als die Diskussion über die nächste Widerstandsmarke bei ETH.

Die Bridge bewegt Token über ein Mint-on-Arrival-System zwischen den Ketten und entfernt damit die Gasgebühren, die kleinere Einstiege über drei Netzwerke auffressen. Die fertig gebaute Börse wickelt Trades ohne Kosten ab und unterstützt Transfers zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. PepetoSwap behält bei keinem Tausch etwas ein, während Uniswap und PancakeSwap 0,3 Prozent auf jeden Trade berechnen, sodass von der ersten Transaktion an mehr in der Position bleibt.

Hinter den Produkten steht der Architekt des ursprünglichen Pepe-Coins, der das Projekt heute gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten führt. Diese Verbindung aus Meme-Coin-Geschichte und Börsenwissen trägt kein anderer Presale. SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, bevor der erste Dollar hereinkam, und diese Freigabe lag damit vor dem Start des Verkaufs vollständig vor. Eine geprüfte Codebasis nimmt jenes Risiko aus der Rechnung, das viele Anleger bei frühen Projekten bisher zurückhielt. Bei einem etablierten Coin zählt ein Audit wenig, bei einem frühen Einstieg dagegen alles.

Eingesammelt wurden mehr als 10 Millionen Dollar bei 0,000000188 Dollar je Token, und zwar in einem Markt, dessen Angstindex bei 18 stand. Ernsthafte Wallets sind damit längst dabei, und neue Einstiege kommen weiter hinzu. Das anstehende Binance-Listing setzt dem Einstieg eine harte Frist, die mit jedem Tag kürzer wird. Wer wissen will, wo der eigentliche Ausbruch beginnen könnte, findet hier fertige Produkte, ein geprüftes Team und einen Einstiegspreis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt Erholungsziele oberhalb von 2.000 Dollar, doch Pepeto rechnet auf einer anderen Grundlage, die bei einem Bruchteil eines Cents beginnt und auf ein Listing zuläuft. Der ursprüngliche Pepe-Coin erreichte Milliarden mit 420 Billionen Token und ohne jedes Produkt. Pepeto teilt Menge und Herkunft und stellt eine vollständige Börse dazu, die das Original nie hatte. Was ohne Produkte möglich war, wird damit zur Startlinie, während der Ethereum Kurs seinen eigenen Weg geht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein Tempo ohne Raum zum Zögern. Diesen Einstieg zu verpassen, wäre womöglich die teuerste Entscheidung des Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Ethereum Kurs aktuell?

Der Ethereum Kurs notiert bei rund 1.873 Dollar, ein Minus von 3,6 Prozent binnen 24 Stunden. Am Montag scheiterte er bei 1.980 Dollar. Im Monatsvergleich steht ETH dennoch 24 Prozent höher, einer der stärksten Monate 2026.

Was macht Pepeto für ETH-Anleger interessant?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, geprüft von SolidProof. Der Presale steht bei mehr als 10 Millionen Dollar und läuft über pepetocoin.com. Alles Weitere auf der offiziellen Pepeto-Website.