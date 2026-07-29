KLA hat starke Quartalszahlen geliefert - und die Aktie geriet trotzdem unter Druck. Auf den ersten Blick wirkt das widersprüchlich. Mittlerweile ist es im Chip-Sektor bereits fast ein bekanntes Muster: Nach einer starken Rallye reichen gute Zahlen manchmal nicht, wenn der Markt noch mehr erwartet.• KLA übertraf im vierten Geschäftsquartal die eigene Umsatzprognose.• Der Ausblick auf das neue Quartal liegt bei rund 4,0 Milliarden Dollar Umsatz.• Der KI-Infrastrukturboom und Advanced Packaging bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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