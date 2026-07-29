Während der US-amerikanische Tech-Sektor weiter unter Druck steht, geben Tech-Titel aus dem Reich der Mitte am Mittwoch einmal mehr Gas - vor allem Aktien von EV-Herstellern. So legte BYD im heimischen Handel rund vier Prozent zu und Xiaomi gehörte mit einem Plus von acht Prozent sogar zu den Top-Gewinnern im Hang Seng.Marktbeobachter führen die Kursgewinne zum einen auf eine Umschichtung von Kapital aus KI-Aktien und zum anderen auf nachlassende Sorgen über die Kosten für Speicherchips zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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