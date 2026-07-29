Nach der jüngsten Korrektur unter die 40 Euro-Marke geht es am Mittwoch mit der Nordex-Aktie wieder deutlich nach oben. Der Turbinenbauer überzeugt mit starken Zahlen und glänzt vor allem bei der Marge. Das sorgt im frühen Handel für ein Plus von rund sechs Prozent und damit den Sprung an die MDAX-Spitze.Den Umsatz hat Nordex im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro gesteigert und die Erwartungen am Markt damit leicht übertroffen. Entscheidend für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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