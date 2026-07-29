Entwickler aus den USA und China sind im Wettstreit bei der Entwicklung humanoider Roboter. Jetzt schirmt die US-Regierung den amerikanischen Markt vor Konkurrenz aus dem Ausland ab. Die US-Regierung verbietet die Einfuhr von im Ausland hergestellten Robotern, die sich bewegen können. So sollen unter anderem künftige Modelle zweibeiniger und vierbeiniger Roboter nur noch mit einer speziellen Genehmigung, etwa vom Verteidigungsministerium, zugelassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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