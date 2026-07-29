Ein eigenständig von KI durchgeführter Hackerangriff bei einem schiefgegangenen Test schreckte jüngst die Tech-Branche auf. Jetzt folgt der Ruf nach einem internationalen Bremsmechanismus. Mehr als 1.000 Mitarbeiter führender KI-Entwicklerfirmen sprechen sich dafür aus, die Voraussetzungen zum Bremsen des Fortschritts bei Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie warnen vor einem Kontrollverlust und appellieren an die US-Regierung, sich an internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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