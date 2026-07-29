EQS-News: Centelon / Schlagwort(e): Vereinbarung

Cosmofluencer und World Space Academy kooperieren für weltweite Sichtbarkeit in der Weltraumbildung



29.07.2026 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MELBOURNE, Australien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cosmofluencer, die Sparte für Astronomie-Bildungsarbeit der in Australien ansässigen Centelon Group, ist kürzlich eine Partnerschaft mit der World Space Academy (WSA) eingegangen - mit dem gemeinsamen Ziel, die Weltraumbildung bei der nächsten Generation zu fördern. Die Idee besteht darin, die praktischen Erfahrungen von Cosmofluencer in den Bereichen Wissenschaftskommunikation und Schülerbeteiligung mit den internationalen Bildungsrahmen der World Space Academy zu verbinden, um die Astronomie für alle zugänglich zu machen. Die Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Schüler zu inspirieren, Innovationen zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Erreicht werden soll dies durch interaktive Sommer-Workshops, projektbasierte Lernmodule und Schulungen zur Wissenschaftskommunikation, die den Schülern reale Themen aus der Raumfahrt und berufliche Laufbahnen näherbringen. "Durch diese Zusammenarbeit wollen wir die Astronomie für Schüler zugänglicher, inspirierender und zukunftsfähig gestalten, indem wir praxisorientierte Öffentlichkeitsarbeit mit internationalen Lernkonzepten verbinden", sagte Navdeep Singh, Gründer der World Space Academy. Der 14-tägige ISEI-Sommerworkshop Das erste Angebot im Rahmen der Partnerschaft ist ein Sommerworkshop des International Space Education Institute (ISEI), einer führenden Organisation in Leipzig. Das ISEI wurde 2005 gegründet, um junge Erwachsene für eine Karriere in der Raumfahrt zu begeistern. Das ISEI bietet über die WSA jährlich den Sommer-Workshop an - eine 14-tägige intensive Präsenzveranstaltung auf dem Campus, die theoretisches Wissen mit Einblicken in die Industrie verbindet. Mit dem Schwerpunkt auf dem Entwurf und dem Bau von Rovern zielt dieser einzigartige Workshop darauf ab, den Schülern Raumfahrttechnologie und Innovation durch praxisorientiertes Lernen näherzubringen. "Wir bei ISEI glauben, dass die Zukunft der Weltraumforschung bei jungen Köpfen beginnt, denen die Chance gegeben wird, zu bauen, zu experimentieren und mutig zu träumen", sagte Ralf Heckel, Gründer von ISEI. "Mit diesem Programm möchten wir den Schülern die Faszination des Rover-Designs näherbringen und ihnen gleichzeitig zeigen, wie Innovation, Teamarbeit und Neugier die Weltraumtechnologien von morgen prägen können." Das Programm steht Schulen offen, die zukunftsorientiertes Lernen für ihre Schüler schätzen. Auf der Grundlage festgelegter Teilnahmekriterien wird eine Gruppe von 15 Schülern ausgewählt, die an dem Programm in Leipzig teilnehmen dürfen. Neben den täglichen Fertigungsworkshops und Teamaufgaben soll das Programm den Schülern durch Stadterkundungen auch einen Einblick in die deutsche Kultur bieten. Darum ist dieses Programm wichtig Der globale Raumfahrtsektor steht vor einer Phase bemerkenswerten Wachstums, angetrieben durch steigende staatliche Investitionen und eine zunehmende Beteiligung des privaten Sektors. Mit dem Wachstum der Branche entstehen neue Möglichkeiten in den Bereichen Ingenieurwesen, Robotik, Fertigung, Datensysteme und zukunftsorientierte Innovation. Dennoch ist das Thema Weltraum in den Lehrplänen nach wie vor unterrepräsentiert, was zu einer Kluft zwischen dem Lernen im Klassenzimmer und den praktischen Erfahrungen in der realen Industrie führt. Workshops wie dieser tragen dazu bei, diese Kluft zu überbrücken, indem sie die Weltraumbildung für die nächste Generation zugänglicher, praxisnaher und inspirierender gestalten. "Solche Programme sind unverzichtbar, wenn wir junge Lernende wirklich auf die Berufe von morgen vorbereiten wollen", sagt Paul Savio, Gründer von Cosmofluencer. "Sie bieten Schülern einen frühen Einblick in die Weltraumwissenschaft, praxisorientiertes Lernen und das Selbstvertrauen, eine Zukunft in diesem schnell wachsenden Bereich zu erkunden." Für Schulen und Eltern liegt der Wert auf der Hand: Dies ist nicht nur eine lehrreiche Erfahrung, sondern ein bedeutender Schritt, um Jugendliche auf die sich abzeichnenden Chancen in der Weltraumwirtschaft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr über das Programm und wie Sie teilnehmen können - https://cosmofluencer.space/wsa-international-summer-workshop-program/ Informationen zu Cosmofluencer Cosmofluencer ( https://cosmofluencer.space/ ) ist ein lebendiges Netzwerk von Weltraumbegeisterten, die durch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Erforschung des Kosmos und die Entdeckung seiner Geheimnisse zusammengeführt wurden. Unser Auftrag ist einfach: Ziel ist es, die Weltraumwissenschaft zu entmystifizieren und eine inklusive Gemeinschaft von Weltraumbegeisterten aufzubauen, um Weltraumwissen für alle zugänglich zu machen. Informationen zur World Space Academy Die World Space Academy ( https://worldspaceacademy.com/ ) wurde gegründet, um die Standards und Möglichkeiten im Bereich der Weltraumforschung und -erkundung zu verbessern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine gemeinsame Plattform für den Austausch von Ideen zur gemeinsamen Forschung bereitzustellen, die das Lernen bis in die Wurzeln der Gesellschaft hinein ausweitet. Medienkontakt Cosmofluencer-Team

helpdesk@cosmofluencer.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosmofluencer-und-world-space-academy-kooperieren-fur-weltweite-sichtbarkeit-in-der-weltraumbildung-302837497.html



29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News