© Foto: UnsplashFord hebt nach starken Quartalszahlen die Jahresprognose an. Das Unternehmen profitiert von einer besseren operativen Entwicklung als erwartet.Ford hat die Wall Street mit einem überraschend starken zweiten Quartal überzeugt und daraufhin seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Obwohl der US-Autobauer einen Umsatzrückgang sowie einen hohen Nettoverlust aufgrund milliardenschwerer Sondereffekte verbuchte, lagen die bereinigten Ergebnisse deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Ford-Aktie legte im nachbörslichen Handel 5,4 Prozent zu, nachdem sie den regulären Handel mit 1,91 Prozent Kursplus bei 14,96 US-Dollar schloss. Gewinn übertrifft Erwartungen Im zweiten …
Enthaltene Werte: US3453708600Den vollständigen Artikel lesen
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