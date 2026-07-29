DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Importpreise gehen im Juni stärker als erwartet zurück

Die Importpreise in Deutschland sind im Juni gegenüber Mai stärker als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,3 Prozent prognostiziert.

Iran lehnt Vorschlag zur Straße von Hormus ab

Der Iran hat einen Vorschlag abgelehnt, die Kontrolle über die Straße von Hormus gleichmäßig aufzuteilen. Der Oman, der dem Iran auf der anderen Seite der Meerenge gegenüberliegt, hatte einen vorläufigen Plan vorgeschlagen, um gleichmäßige Kontrollzonen einzurichten. Teheran forderte jedoch am Dienstag den Löwenanteil der für die weltweite Ölversorgung entscheidenden Wasserstraße, wie einer seiner Spitzendiplomaten sagte.

Bank Indonesia bekräftigt Fokus auf Rupiah-Stabilität nach Rücktritt des Gouverneurs

Die Bank Indonesia hat erklärt, dass sie der Stabilität der Rupiah Priorität einräumen wird. Die Währung hatte sich nach einem überraschenden Führungswechsel abgeschwächt, was Fragen zur Unabhängigkeit der Zentralbank aufwarf. Die Rupiah ist unter verstärkten Druck geraten, seit Gouverneur Perry Warjiyo unter Berufung auf persönliche Gründe plötzlich zurückgetreten ist. Warjiyo, der das Amt seit 2018 innehatte, befand sich in einer zweiten Amtszeit, die bis 2028 laufen sollte.

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July 29, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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