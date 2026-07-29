Wacken/Köln (ots) -Noch immer warten viele Patient:innen weltweit auf diese Hilfe. Die Wacken-Fans sind gefragt: Jetzt registrieren und den Unterschied machen!Mehr Heavy Metal geht nicht! Seit 12 Jahren verbinden das Wacken Open Air (W:O:A) und die DKMS eine lebensrettende Freundschaft. In diesem Jahr drehen wir noch einmal richtig auf - faster, harder, lifesaving: Erstmals ist die DKMS auch am legendären Landgasthof (LGH) mit einem zusätzlichen Aktionsstand vertreten. Gemeinsam rufen das W:O:A und die DKMS zur Registrierung auf - für den an Blutkrebs erkrankten Metalfan Markus und viele weitere Patienten weltweit.Was 2014 mit der Erkrankung von Melissa, der Tochter des inzwischen verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess, begann, ist heute eine lebensrettende Freundschaft. Seit zwölf Jahren setzen sich Gründer und Organisatoren Thomas Jensen, Holger Hübner und das gesamte Team des Wacken Open Air (W:O:A) gemeinsam mit der DKMS dafür ein, möglichst viele Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen. Mit Erfolg: Mehr als 13.000 Festivalgäste haben sich seitdem registrieren lassen. 111 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet und Patient:innen in 27 Ländern weltweit eine zweite Chance auf Leben geschenkt. Ein beeindruckendes Zeichen dafür, was die Wacken-Community bewegen kann.2026 gibt es gleich doppelt Anlass, wieder richtig aufzudrehen: Das Wacken Open Air findet zum 35. Mal statt und auch die DKMS feierte kürzlich ihr 35-jähriges Bestehen. Neben dem bewährten DKMS Stand im Camp der Wacken Foundation gibt es erstmals einen Registrierungsstand am legendären Landgasthof (LGH). Dort, wo Thomas Jensen und Holger Hübner einst die Idee für das inzwischen größte Metal-Festival der Welt schmiedeten, können Fans jetzt selbst Teil einer lebensverändernden Geschichte werden."Lieber Thomas, lieber Holger - herzlichen Glückwunsch zum 35. Wacken Open Air. Vor allem aber: Danke, dass ihr euch für Patient:innen stark macht. Wacken und die DKMS verbindet, dass wir beide aus einer starken Vision heraus gegründet wurden. Heute bringen wir Menschen als weltweite Netzwerke rund um den Globus zusammen", sagt Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS Deutschland. "Seit 2014 verbindet uns eine lebensrettende Freundschaft, aus der bereits Großes entstanden ist. 111 zweite Lebenschancen sind euch und der solidarischen Wacken-Community zu verdanken. 111 Mal konnten Betroffene und ihre Liebsten neue Hoffnung schöpfen und in die Zukunft blicken. Auf viele weitere gemeinsame Jahre - faster, harder, lifesaving!"Holger Hübner und Thomas Jensen starten einen eindringlichen Appell: "Metalheads, eure Solidarität bewegt uns sehr - dafür bedanken wir uns bei euch allen. Und wir möchten, dass noch viele weitere Betroffenen diese Chance auf eine gemeinsame Zukunft erhalten. Wer noch nicht registriert ist, kann das ganz einfach online oder direkt auf dem Festival tun. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Mehr Heavy Metal geht nicht."Stellvertretend für viele Betroffene steht in diesem Jahr Metalfan Markus aus Biebesheim am Rhein. Der 56-jährige ehemalige Metal Guard kämpft seit vier Jahren gegen eine chronische Form von Leukämie und ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Damit Markus und viele weitere Betroffene ihren genetischen Zwilling finden, zählt jede einzelne Registrierung - insbesondere junge Menschen können helfen.Die DKMS ist vom 29. Juli bis 1. August 2026 im Camp der Wacken Foundation sowie vom 30. Juli bis 1. August 2026 erstmals auch vor dem Landgasthof (LGH) vertreten. Wer nicht bis zum Festival warten will, kann sich jederzeit unter www.dkms.de/wacken registrieren: Set bestellen, Wangenabstrich zu Hause durchführen, unterschreiben, zurücksenden - fertig.Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communicationspresse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6323273