München (ots) -- Auf dem Marina di Venezia liegt Liebe in der Luft- Die Vorbereitungen für die große Promi-Jagd in Venedig starten- Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 29. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Auf dem Marina di Venezia liegen Romantik, verrückte Ideen und Camping-Abenteuer einmal mehr nah beieinander: Während Graciella und André ihre Flitterwochen genießen, beweisen Christine und Hannes, dass ihre Liebe auch nach mehr als 50 Jahren Ehe noch voller Überraschungen steckt. Nicole und Sascha Fingerhuth treffen gemeinsam mit ihren Freunden die Vorbereitungen für eine ganz besondere Mission und die Bodenseeboys wagen ein spektakuläres Bauprojekt. Eine neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 29. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Graciella und André ist dieser Urlaub etwas ganz Besonderes. Vor sechs Monaten gaben sich die beiden das Ja-Wort, nun holen sie auf dem Marina di Venezia ihre Flitterwochen nach. Zum ersten Mal seit Langem nehmen sich die Eltern von drei Kindern bewusst Zeit füreinander und lassen ihre Hochzeit Revue passieren. Doch ganz abschalten fällt Graciella nicht leicht - ihre Gedanken sind immer wieder bei den Kindern.Bei Christine und Hannes wird es romantisch. Seit über 50 Jahren sind die beiden verheiratet und überraschen sich noch immer gegenseitig. Christine plant eine besondere Nacht zu zweit, schmückt den Wohnwagen mit Rosen, zieht sich etwas Schönes an und stößt mit ihrem Mann bei einem Glas Sekt auf ihre Liebe an. Ob in dieser Nacht wirklich viel geschlafen wird, bleibt wohl ihr Geheimnis ...Bei den Fingerhuths und ihren Freunden steht ein außergewöhnliches Ereignis an: In Venedig heiratet Amazon-Gründer Jeff Bezos. In der Hoffnung, in den kommenden Tagen prominente Gäste zu entdecken, statten sich die vier schon einmal mit Ferngläsern und großen Sonnenhüten aus. Ob sich die Vorbereitung auf die Promi-Jagd auszahlen wird?Bei den Bodenseeboys Sascha und Dennis läuft dagegen nicht alles nach Plan. Ihr Versuch, Hängematten zwischen zwei Bäumen zu befestigen, endet mit einer unsanften Bruchlandung. Doch Aufgeben kommt für die beiden nicht infrage. Kurzerhand widmen sie sich ihrem nächsten Projekt: Eine selbstgebaute Bowlingbahn soll den Campingplatz um eine Attraktion reicher machen. Ob ihr Vorhaben diesmal gelingt?Eine neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 29. Juli 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6323268