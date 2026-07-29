Die heiße News kam in Form einer knappen Ad-Hoc-Meldung: Die Steyr Motors AG hat darin bestätigt, dass sie über ein mögliches Zusammengehen mit dem US-Konzern Red Cat Holdings gesprochen hat. Verhandelt wurde über ein Business Combination Agreement, das als Grundlage für ein freiwilliges Übernahmeangebot von Red Cat für sämtliche Aktien des österreichischen Motorenbauers dienen sollte. Der in Utah ansässige Konzern - der u.a. auf hochentwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer