Krones hat heute Morgen seine Q2/H1-Ergebnisse veröffentlicht, die ein solides Umsatzwachstum zeigen. Der Auftragseingang erreichte 1,34 Mrd. EUR (+3,5 % im Vergleich zum Vorjahr), während der Umsatz auf 1,36 Mrd. EUR (+1,5 % im Vergleich zum Vorjahr) stieg. Die Rentabilität übertraf das Umsatzwachstum, da das EBITDA um 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 144 Mio. EUR anstieg, was die Marge auf 10,8 % erweiterte (innerhalb der FY-Prognose von 10,7-11,1 %). Der Nettogewinn belief sich auf 70,4 Mio. EUR (+0,7 % im Vergleich zum Vorjahr) aufgrund höherer Abschreibungen, während der FCF vor M&A sich auf -21,3 Mio. EUR erholte. Strategisch untermauern ein Book-to-Bill von ~1,0x und ein robuster Auftragsbestand von 4,3 Mrd. EUR die erwartete Umsatzbeschleunigung im H2 und bieten hohe Sichtbarkeit in Richtung der finanziellen Ziele bis 2028. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 150,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag
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