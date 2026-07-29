Fürth (ots) -
Die Temperaturen steigen wieder und die Preise fallen im Gegenzug deutlich! Bei NORMA wird ab sofort und dauerhaft das Grillgut günstiger. Der Discounter senkt die Preise auf Bratwürste, Grillkäse, Berner Würstel, Grillkohle und Co. um bis zu 20 Prozent - eine tolle Bescherung zum Monatsende für alle Kundinnen und Kunden, die jetzt das nächste Grillfest planen.
Dieses Timing ist einfach perfekt für Verbraucherinnen und Verbraucher: Ein Blick aufs Thermometer zeigt, dass der Beginn der Sommerferien besonders heiß wird. Wer in den kommenden Tagen also am Grill steht, kauft jetzt bei NORMA besonders günstig ein.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
GUT BARTENHOF Bratwurst Merguez 360 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
GUT BARTENHOF Grillbauch gewürzt 500 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT BARTENHOF Schweinebauch natur / gewürzt 500 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT LANGENHOF Putensteaks mariniert 550 g
Bislang: 5,79 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
LECKERROM Grilltaler Grillkäse 280 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
RADATZ Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
GREISINGER Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
FLAMMENCO Grillkohle Briketts 3 kg
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6323299
Die Temperaturen steigen wieder und die Preise fallen im Gegenzug deutlich! Bei NORMA wird ab sofort und dauerhaft das Grillgut günstiger. Der Discounter senkt die Preise auf Bratwürste, Grillkäse, Berner Würstel, Grillkohle und Co. um bis zu 20 Prozent - eine tolle Bescherung zum Monatsende für alle Kundinnen und Kunden, die jetzt das nächste Grillfest planen.
Dieses Timing ist einfach perfekt für Verbraucherinnen und Verbraucher: Ein Blick aufs Thermometer zeigt, dass der Beginn der Sommerferien besonders heiß wird. Wer in den kommenden Tagen also am Grill steht, kauft jetzt bei NORMA besonders günstig ein.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
GUT BARTENHOF Bratwurst Merguez 360 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
GUT BARTENHOF Grillbauch gewürzt 500 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT BARTENHOF Schweinebauch natur / gewürzt 500 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT LANGENHOF Putensteaks mariniert 550 g
Bislang: 5,79 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
LECKERROM Grilltaler Grillkäse 280 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
RADATZ Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
GREISINGER Mini Berner / Berner Würstel 250 g / 300 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
FLAMMENCO Grillkohle Briketts 3 kg
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
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Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
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Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
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