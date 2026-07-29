Jahrelang wurde dieser Konzern vom Markt unterschätzt - zu Unrecht. Während Anleger woanders hinschauten, hat das Management still und leise einen tiefgreifenden Umbau vollzogen: mehr Profitabilität, mehr Cashflow, mehr Kapitalrendite. Jetzt zahlt sich das aus.Die Bewertung wirkt gemessen an den Gewinnperspektiven fast schon absurd günstig - und genau das macht den Titel so explosiv. Analysten erwarten einen Gewinnsprung von mehr als 300 Prozent im laufenden Jahr. Das KGV liegt im einstelligen Bereich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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